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Где бушует COVID-19 в России? Названы "красные зоны". Ваш регион тут?

15:20 21.08.2020 Фото: pixabay.com
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За прошедший месяц из "красной" зоны вышли Коми, Севастополь и Оренбургская область.

Где бушует COVID 19 в России? Названы красные зоны. Ваш регион тут?
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Где бушует COVID 19 в России? Названы красные зоны. Ваш регион тут?

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Число регионов со сложной ситуацией по распространению COVID-19 сократилось до 12, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
Аналитик сгруппировал регионы по цветам (зеленый, светло-зеленый, желтый и красный), которым соответствуют разные значения индекса заболеваемости - R.
R - это индекс репродукции инфекции, которая рассчитана по методике Роспотребнадзора. Этот индекс показывает, сколько человек заражается от одного больного COVID-19. Если он меньше единицы, то уровень заболеваемости снижается, если больше - может начать расти.

"В "красной" зоне остались 12 регионов: Орловская область, Мурманская область, Самарская область, Кемеровская область, Кировская область, Удмуртия, Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Крым, Сахалинская область, Курганская область, Алтайский край", - сказал Тавадян.
Он уточнил, что за прошедший месяц из "красной" зоны вышли Коми, Севастополь и Оренбургская область.
Аналитик также предоставил данные с оценкой ситуации в других регионах. Так, в группу "зеленых" регионов, где, исходя из официальных данных, ситуация нормализовалась, входят Карачаево-Черкесия, Адыгея, Тыва, Магаданская, Новгородская, Московская, Брянская, Тверская и Курская области, Забайкальский и Приморский края.
В число "светло-зеленых" регионов, где ситуация положительно-стабильная, ученый включил Москву, Дагестан, Калмыкию, Чечню, Северную Осетию, Чукотку, Карелию, Кабардино-Балкарию, Ингушетию, Татарстан, Горный Алтай, Белгородскую, Воронежскую, Пензенскую, Новгородскую, Тульскую, Липецкую, Саратовскую, Рязанскую, Челябинскую, Ярославскую, Владимирскую, Ростовскую, Тамбовскую, Ивановскую, Иркутскую, Ленинградскую и Волгоградскую области, Камчатский, Красноярский и Ставропольский края, а также Республику Мордовия.
По расчетам Тавадяна, к "желтым" регионам, где ситуация удовлетворительная, относятся Санкт-Петербург, Севастополь, Якутия, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл, Башкортостан, Ямало-Ненецкий автономный округ, Бурятия, Чувашия, Хакасия, Республика Коми, Нижегородская, Калужская, Ульяновская, Калининградская, Архангельская, Смоленская, Новосибирская, Амурская, Томская, Астраханская, Омская, Костромская, Свердловская, Тюменская, Вологодская и Оренбургская области, Краснодарский, Пермский и Хабаровский края.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в мире превышает 22 миллиона, свыше 782 тысяч человек умерли.

Источник: РИА Новости

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