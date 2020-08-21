21 и 22 августа 2020 будет самая сильная магнитная буря месяца: Как выжить метеозависимым

Люди с хроническими заболеваниями сегодня и завтра могут почувствовать ухудшение состояния, головные боли и общее обострение состояния.

В день бурь лучше вовсе снизить физическую активность, стараться не перенапрягаться и больше отдыхать

Магнитные бури практически ежемесячно приносят неудобства метеозависимым людям. Август 2020 не исключение нестабильные дни магнитного поля в этом месяце сказываются на самочувствие: перепады настроения, скачки давления, вялость и боль в суставах, вот основные признаки проявления нестабильности геомагнитного поля на людях.

Самой сильной бурей месяца будет Магнитная буря 21 и 22 августа 2020. Ее симптомы: мигрень, тахикардия, боль в суставах, скачки настроения и проблемы со сном могут почувствовать абсолютно все. К концу недели лучше заранее выполнить все важные дела и освободить время для отдыха, начиная с четверга больше расслабляться и пить травяные чаи.

Завершит череду сильных метеоударов этого лета Магнитная буря 29 августа 2020. Данная буря может вызвать мигрени, обострить психические заболевания, хронические болезни ( лучше заранее запастись привычными лекарствами), так же могут возникнуть проблемы со сном и ощутится упадок сил. К концу месяца отложите все активные дела и физические нагрузки, полезно будет заняться медитацией и йогой, больше гулять и расслабляться.

Так же люди с хроническими заболеваниями сегодня и завтра могут почувствовать ухудшение состояния, головные боли и общее обострение состояния. В связи с этим лучше заранее знать о таких днях и подготовиться.

Как выжить в неблагоприятные дни неустойчивого геомагнитного поля и магнитных бурь 21 и 22 августа:

Основные способы нормализовать свое состояние и снизить метеозависимость — это правильное питание;

не переедание;

снижение стресов;

употребление не менее 2 литров воды в день;

умеренные физические нагрузки.

В день бурь лучше вовсе снизить физическую активность, стараться не перенапрягаться и больше отдыхать.



Так же, специалисты советуют чаще гулять на свежем воздухе, проветривать помещения.