21.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

21 и 22 августа 2020 будет самая сильная магнитная буря месяца: Как выжить метеозависимым

14:44 21.08.2020 Фото: pxhere.com
0

Люди с хроническими заболеваниями сегодня и завтра могут почувствовать ухудшение состояния, головные боли и общее обострение состояния.

21 и 22 августа 2020 будет самая сильная магнитная буря месяца: Как выжить метеозависимым
В день бурь лучше вовсе снизить физическую активность, стараться не перенапрягаться и больше отдыхать

Магнитные бури практически ежемесячно приносят неудобства метеозависимым людям. Август 2020 не исключение нестабильные дни магнитного поля в этом месяце сказываются на самочувствие: перепады настроения, скачки давления, вялость и боль в суставах, вот основные признаки проявления нестабильности геомагнитного поля на людях.

Самой сильной бурей месяца будет Магнитная буря 21 и 22 августа 2020. Ее симптомы: мигрень, тахикардия, боль в суставах, скачки настроения и проблемы со сном могут почувствовать абсолютно все. К концу недели лучше заранее выполнить все важные дела и освободить время для отдыха, начиная с четверга больше расслабляться и пить травяные чаи.

Завершит череду сильных метеоударов этого лета Магнитная буря 29 августа 2020. Данная буря может вызвать мигрени, обострить психические заболевания, хронические болезни ( лучше заранее запастись привычными лекарствами), так же могут возникнуть проблемы со сном и ощутится упадок сил. К концу месяца отложите все активные дела и физические нагрузки, полезно будет заняться медитацией и йогой, больше гулять и расслабляться.

Так же люди с хроническими заболеваниями сегодня и завтра могут почувствовать ухудшение состояния, головные боли и общее обострение состояния. В связи с этим лучше заранее знать о таких днях и подготовиться.

Как выжить в  неблагоприятные  дни неустойчивого геомагнитного поля и магнитных бурь 21 и 22 августа: 

Основные способы нормализовать свое состояние и снизить метеозависимость — это правильное питание;

не переедание;
снижение стресов;
употребление не менее 2 литров воды в день;
умеренные физические нагрузки.

В день бурь лучше вовсе снизить физическую активность, стараться не перенапрягаться и больше отдыхать.

Так же, специалисты советуют чаще гулять на свежем воздухе, проветривать помещения.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как чувствуете себя сегодня?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Эх ты, пьяная мамашка: не заметила, как годовалую дочку сбил поезд на путях. Ребенка больше нет
15:45 21-08-2020
Эх ты, пьяная мамашка: не заметила, как годовалую дочку сбил поезд на путях. Ребенка больше нет
БердскФотосессия свадьбы-2020: о трендах рассказали свадебные фотографы Алексей Гриценко из Бердска и Анастасия Рос из Новосибирска
15:37 21-08-2020
Фотосессия свадьбы-2020: о трендах рассказали свадебные фотографы Алексей Гриценко из Бердска и Анастасия Рос из Новосибирска
БердскВыплата 10 000: кто и какого числа получит в августе деньги от Путина 16
15:34 21-08-2020
Выплата 10 000: кто и какого числа получит в августе деньги от Путина
4 870 новых зараженных COVID-19 за сутки на 21 августа в России. Жертв - 90
15:32 21-08-2020
4 870 новых зараженных COVID-19 за сутки на 21 августа в России. Жертв - 90
Эти 3 знака зодиака всегда помнят свою первую любовь. Для кого первый партнер навсегда останется самым лучшим из всех?
15:32 21-08-2020
Эти 3 знака зодиака всегда помнят свою первую любовь. Для кого первый партнер навсегда останется самым лучшим из всех?
БердскНа каких вертолетах летают миллионеры и какие продают, стало известно в Бердске
15:30 21-08-2020
На каких вертолетах летают миллионеры и какие продают, стало известно в Бердске
Сompliance support: как подворовывают в «Ашане» и как он уволил десятки сотрудников из-за коррупции
15:28 21-08-2020
Сompliance support: как подворовывают в «Ашане» и как он уволил десятки сотрудников из-за коррупции
Как добиться струйного оргазма? Все по полочкам о сквирте
15:26 21-08-2020
Как добиться струйного оргазма? Все по полочкам о сквирте
Байден против Трампа
15:26 21-08-2020
Байден против Трампа
БердскРабота в Бердске: аптечный склад «Катрен» примет на работу
15:25 21-08-2020
Работа в Бердске: аптечный склад «Катрен» примет на работу