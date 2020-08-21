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Байден против Трампа

15:26 21.08.2020 Фото: pixabay.com
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Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября. Кандидатом от республиканцев будет Трамп.

Байден против Трампа
Байден пообещал отменить налоговые послабления для богатых

Кандидат в президенты считает, что эта мера поможет создать миллионы новых рабочих мест.
Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден в случае победы на выборах готов создать миллионы новых рабочих мест, отменив введенные действующей американской администрацией налоговые послабления для крупного бизнеса и самых состоятельных людей. Об этом он заявил в четверг на партийном съезде, который проходил в виртуальном формате в Милуоки (штат Висконсин).
"Мы можем и будем противодействовать изменению климата. Это не только кризис, но и невероятная возможность. Это возможность для Америки сыграть ведущую роль в сфере экологически чистой энергетики и одновременно создать миллионы новых хорошо оплачиваемых рабочих мест", - полагает политик.

"Мы можем изыскать средства для этих капиталовложений путем устранения лазеек и отмены введенных президентом [США Дональдом Трампом] налоговых послаблений в размере $1,3 трлн для самых богатых, которые составляют 1%, и крупнейших, наиболее высокодоходных компаний. Некоторые из них вообще не платят налоги", - добавил Байден.

Демократическая партия США утвердила во вторник Байдена своим кандидатом в президенты. Он получил большинство голосов делегатов. В четверг он заявил о согласии баллотироваться от партии на высший государственный пост в стране.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября. Кандидатом от республиканцев будет Трамп.

Источник: ТАСС

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