Лукашенко почистил морковку и накормил Стивена Сигала

Американского актера также познакомили и сыном Лукашенко Николаем. Гостя накормили легким ужином. В резиденции президента гостям были предложены блюда национальной кухни из натуральных белорусских продуктов.
Источник: БЕЛТА
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел неформальную встречу с известным американским актером, признанным мастером единоборств Стивеном Сигалом. Смотрите видео!
Американского актера также познакомили и сыном Лукашенко Николаем. Гостя накормили легким ужином. В резиденции президента гостям были предложены блюда национальной кухни из натуральных белорусских продуктов.
Источник: БЕЛТА
От редакции
Чем бы вы угостили Стивена Сигала?