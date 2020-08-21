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Лукашенко почистил морковку и накормил Стивена Сигала

14:55 21.08.2020 Фото: стоп кадр
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел неформальную встречу с известным американским актером, признанным мастером единоборств Стивеном Сигалом. Смотрите видео!

Лукашенко почистил морковку и накормил Стивена Сигала
Лукашенко Лично очистил овощ ножом

Американского актера также познакомили и сыном Лукашенко Николаем. Гостя накормили легким ужином. В резиденции президента гостям были предложены блюда национальной кухни из натуральных белорусских продуктов.

Источник: БЕЛТА

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