«Не хватает денег на карандашик к 1 сентября»: историю всей своей нищенской жизни рассказывают родители ради 10 000 руб за август

Не платят алименты на детей, в селах нет работы - родители рассказывают свои истории и мечтают о выплатах

Родители всей страны мечтают о 10 000 за август: в комментариях в «Курьер. Среда. Бердск» родители рассказывают о своей жизни, почему им так необходимы выплаты. Жизненные трагедии разворачиваются прямо на глазах, чтобы показать: вся Россия стоит с протянутой рукой и жаждет новых выплат от Путина хоть в августе, хоть в сентябре.

- Выплаты в июне июле очень помогли нам. Мы наконец-то купили стройматериал к холодам, намерены уже достроить наш домик, и у деток будут свои комнаты, спасибо вам большое за такую помощь. В августе выплата в размере 10 тыс. рублей очень помогла бы собрать ребёнка к школе, а тех, кто помладше, к садику, - пишет читатель 4 августа.

- Я многодетная мама, у меня 5 детей. Всю жизнь снимаем квартиру, теперь ещё и дом сгорел. На что собирать детей в школу и в садик?, - рассказывает женщина 6 августа.

- У нас не могут заставить отцов платить алименты на своих детей, а с неба подачек ждем мы... У меня трое детей, работаю, сжала зубы и иду в светлое будущее. А у нас по принципу все живут: дуракам закон не писан, если писан, то не понят, если понят, то не так... – заявляет 6 августа Лилия.

- Я одна воспитываю двух дочерей, которые уже ходят в школу, но случилась беда - умер папа дочек, и осталась без работы. На работу не берут, вот, ищу работу. Живем с дочками на 556 рублей в месяц, это получаются детские на двоих детей, и есть подтверждения, и статус малоимущей, и неполная семья. Так что надеюсь, что будут еще выплаты, и я смогу собрать своих дочек в школу, - делится мать 4 августа.

- Очень сильно надеюсь, у меня пять детей, из которых 3 до16 лет. Работали у спутника без подтверждения. И так работают в Казани многие, и на другую помощь от государства мы рассчитывать не можем, продали за это время даже старенькую Ладу, которая хоть как-то помогала нам. Я так понимаю, что наши дети ничего не получат. А один ребенок у меня сирота под опекой несколько дней, не вписывается даже в эти десять тысяч рублей, - говорит мать 4 августа.

- Вот мне интересно, некоторые пишут: «Зачем рожали?». А если раньше было хорошо? Я вот инвалид, у меня трое детей. Попала в трудную жизненную ситуацию. Дома собственного тоже нет. Мужа тоже. Так что? Детей убить за это? Кто плохо не жил, пусть такое не пишут, - рассказывает родитель 4 августа.

- Муж вот уже 6-ой месяц не может приехать из Средней Азии в РФ, из-за закрытых границ. Я многодетная мать и два пенсионера, живём на съёмной квартире. Деньги, которые получили на детей, отдавали на жильё, а на остальное питались – рассказывает Роза 6 августа.

- Хотелось бы получить в августе деньги, потому что не хватает денег собрать ребёнка в 1 класс. Только школьная форма обошлась мне в 12 тыс., не считая одежды на физкультуру и обувь. Я в разводе, бывший муж не платит алименты, с работы ушла из-за перелома ноги, - жалуется мать 6 августа.

- До этого выплаты были, ушли с лёгкостью на утепление стен и полов в доме, спасибо. А теперь вот школа, сидим уже, думаем, где, как. Наверное полезу в долги, я оттуда никак выбраться не могу, только отдам и опять, - делится читатель 7 августа

- Да, очень жду, я многодетная мать, воспитываю 3 детей несовершеннолетних. 2 из них - дети-инвалиды, у одного ДЦП, а у второго нарушение ритма. Ему сделали операцию, поставили кардиостимулятор. Двое из них ходят в школу. Хотелось, чтобы эти деньги пришли, так как я в очень трудном положении, - пишет родитель 7 августа.

- Я не против помощи, но моему студенту 17 лет, и он «не ест, не пьет, и интернет для учебы». Решила власть, не столь нужна, не заслуживаем мы. Я вот теперь ещё и ковид поймала, лежу в больнице. И где и как бы хоть единоразовую помощь получить? Вот мы с ним одни, а вы сидите, просите каждый месяц, прежде чем-то кормили и в школу собирали... – недоумевает 8 августа женщина.

- Я являюсь малоимущей, одна воспитываю несовершеннолетнюю дочь, к тому же являюсь инвалидом 3 группы уже бессрочно, получаю алименты, и то не в срок и не всю сумму, а порой и не получаю. Здоровье лучше не станет, так как не хватает в позвоночнике двух костей, плюс в связи с пандемией невозможно было получить нормального лечения, и, соответственно, ещё добавился артрит на обеих ногах, и одна нога почти уже не ходит. Очень была бы благодарна, если будет эта помощь. Ну, а ещё лучше, если дали б вторую группу инвалидности, было б больше хоть немного привилегий, даже в том же лечении и учёбе для ребёнка. А также шанс, может, появился бы для получения квартиры. Заранее спасибо, не подумайте, что жалуюсь, но очень была бы рада любой помощи, - пишет 9 августа читатель.

Добрый день! Я пенсионер МВД, мне 45 лет, ребенку 15 лет ,обучается в частной школе, перенес 3 операции, школьное обучение платное, учебники 17 тыс. руб. , канцтовары 5 тыс. руб., про форму, обувь даже не описываю… Химчистка ковров, одежды зимней, покупка лампочек для света дневных, вот куда необходимы денежные средства за август, - делится мужчина 11 августа.

- У меня двое, работаю в муниципальной службе, зарплата смешная! Скоро начнётся учебный год, а ещё не купили даже простого карандаша, так как вообще не хватает средств! Убедительно просим президента оказать финансовую помощь для сбора детей в школу! – просит мать 6 августа

- Очень ждем выплаты на август. Мы многодетная семья, переехали с Украины, Донецкой области. Недавно получили гражданство. Муж работает один, но его з/п не хватает на то, что б встать на ноги, ведь не только необходимо детей собрать в школу и садик, также необходимо приобрести тот же стул, стол, шкаф, кровать. Нам бы эти деньги очень помогли, чтобы собрать троих школьников в школу, - повествуют родители 11 августа

- Не помогает государство - пусть обяжут работодателей повысить з/п! Мне одной на 25.000 очень тяжело растить ребёнка (8 лет),к тому же у меня мама с онкологией. На что жить, если за квартиру уходит половина з/п, часть на лекарства, к тому же у ребёнка в одной почке киста в другой камушек. Просто разрываешься между домом и работой. Берёшь подработки - ребёнок без присмотра, а с подработками всё равно не хватает денег нормально жить. Безысходность, – рассказывает мать 14 августа.