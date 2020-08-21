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Продолжайте и расширяйте забастовки, призвала рабочих Светлана Тихановская

15:25 21.08.2020 Фото: tsikhanouskaya2020.by
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На ряде белорусских предприятий сообщали о бастующих работниках, анонсировалась остановка производств. В то же время власти оценивают масштаб забастовок как незначительный.

Продолжайте и расширяйте забастовки, призвала рабочих Светлана Тихановская
Тихановская призвала рабочих расширять забастовки

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская записала новое видеообращение, в котором призвала рабочих крупных предприятий Белоруссии продолжать забастовки.
"Дорогие мои белорусы, работники "Беларуськалия", МТЗ, "Гродноазота" и других предприятий, вы — символ новой, свободной Белоруссии. < ...> Будущее Белоруссии, а значит, и будущее наших детей зависит сейчас от вашего единства и вашей решительности. Поэтому я прошу вас: продолжайте и расширяйте забастовки".

Тихановская назвала целью акций освобождение политических заключенных и проведение новых выборов.

На ряде белорусских предприятий сообщали о бастующих работниках, анонсировалась остановка производств. В то же время власти оценивают масштаб забастовок как незначительный.
По словам премьер-министра республики Романа Головченко, все предприятия реального сектора экономики страны работают в штатном режиме. Так, на Белорусской атомной электростанции все сотрудники продолжают работу. В свою очередь, Белорусский металлургический завод (БМЗ) временно приостановил работу доменных печей, но потом восстановил ее в штатном режиме.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов.
Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни задержали более 6,7 тысячи человек. Как сообщало МВД республики, в беспорядках пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.

Источник: РИА Новости

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