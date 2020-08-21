Что нельзя есть после спортзала: 5 продуктов

Часто после тренировки человек считает, что может себе позволить какую-то слабость в виде вредной еды. Чтобы ходить в спортзал и при этом не набирать вес и приобретать красивое тело, нужно знать, от каких продуктов категорически стоит отказаться после похода в спортзал.

Фитнес-тренеры очень часто рассказывают о том, что нужно поесть до тренировки

Сахар

Казалось бы, каждый знает о том, что когда человек хочет похудеть, ему стоит исключить сладкое из своего рациона.Сахар — это первый брак фигуры и один из первых пунктов в списке вещей, от которых стоит отказаться. Многие люди удивляются, почему при том что они уже вычеркнули из своего рациона молочный шоколад и булочки с корицей, они всё-таки не теряют вес настолько стремительно, как хотелось бы, передает comandir.com. Всё дело в том, что даже арахисовое масло, злаковые батончики бананы и другие фрукты после тренировки совершенно нежелательны из-за содержащегося в них сахара.

Соленые закуски

Во время серьезной тренировки в зале или же дома организм выводит избыток соли. Поэтому вполне естественным является желание съесть что-то вредное и солёное. Так вот с этим желанием придётся бороться, если человек хочет похудеть. Несмотря на то, какое бы страстное желание съесть кусочек солёного сыра или горсть попкорна одолевает, придется терпеть.

Свежие фрукты и овощи

Казалось бы, когда заходит речь о похудении, адепты правильного питания предлагают переходить на овощи и фрукты и заменять ими большинство продуктов в своем рационе. Однако, после фитнеса такой перекус совсем не подходит. Дело в том, чтово время тренировки в зале организм очень активно расщепляет запасы энергии и естественным желанием является их восполнить. Так вот, чтобы не переваривать довольно тяжелые для организма овощи и фрукты и не тратить на это энергию организма, стоит их исключить.

Кофе

Перед тренировкой в зале каждый желающий может позволить себе забежать в кофейню и взять стакан ароматного Американо. Однако, после тренировки такой напиток совершенно противопоказан. Дело в том,что кофеин будет возбуждать сосудистую и нервную системы, а это совершенно нежелательно, поскольку после тренировки организм и так находятся в тонусе. Кофе после тренировки может отрицательно сказаться на работе сердца.

Алкоголь

Странно было бы не отметить, что алкоголь после тренировки — это очень глупая идея. Не стоит верить людям, которые заявляют, что после тренировки можно позволить бокал красного вина. Любой алкоголь очень калориен и вредит фигуре. Лучше отложить бокал вина для какого-то вечернего променада на выходных.

Источник: comandir