4 870 новых зараженных COVID-19 за сутки на 21 августа в России. Жертв - 90

Всего в стране на сегодня 946 976 эпизодов коронавируса.

Ситуация с коронавирусом сложная

Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией нового типа в России составил 4 870, сообщает оперштаб. Этот показатель держится ниже отметки в 5 тыс. шестой день подряд.

Всего в стране на сегодня 946 976 эпизодов коронавируса.

В Москве 690 новых случаев COVID-19 за сутки, 12 смертей и 1160 выздоровевших.

В Петербурге 181 заболевший, в Московской области - 151, в Ставропольском крае - 132.

Скончались за сутки 90 человек с COVID-19, число жертв за весь период достигло 16 189.

Выздоровело 761 330 пациентов, в том числе 5 817 за последние сутки. Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 169 457.

Карта выхода из самоизоляции

Методика оценки готовности к выходу из ограничительных мероприятий включает в себя оценку таких параметров, как коэффициент распространения инфекции, вычисляемый как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции, свободный коечный фонд и охват тестированием. Карта этапов снятия ограничений составлена на основе данных органов власти субъектов РФ. Данные обновляются раз в неделю. Последнее обновление - 21.08.2020