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4 870 новых зараженных COVID-19 за сутки на 21 августа в России. Жертв - 90

15:32 21.08.2020 Фото: pexels.com
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Всего в стране на сегодня 946 976 эпизодов коронавируса.

4 870 новых зараженных COVID 19 за сутки на 21 августа в России. Жертв 90
Ситуация с коронавирусом сложная
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
4 870 новых зараженных COVID 19 за сутки на 21 августа в России. Жертв 90

4 870 новых зараженных COVID-19 за сутки на 21 августа в России. Жертв - 90Где бушует COVID-19 в России? Названы "красные зоны". Ваш регион тут?Ещё 1907 новостей

Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией нового типа в России составил 4 870, сообщает оперштаб. Этот показатель держится ниже отметки в 5 тыс. шестой день подряд.

Всего в стране на сегодня 946 976 эпизодов коронавируса.

В Москве 690 новых случаев COVID-19 за сутки, 12 смертей и 1160 выздоровевших.

В Петербурге 181 заболевший, в Московской области - 151, в Ставропольском крае - 132.

Скончались за сутки 90 человек с COVID-19, число жертв за весь период достигло 16 189.

Выздоровело 761 330 пациентов, в том числе 5 817 за последние сутки. Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 169 457.

Карта выхода из самоизоляции

Методика оценки готовности к выходу из ограничительных мероприятий включает в себя оценку таких параметров, как коэффициент распространения инфекции, вычисляемый как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции, свободный коечный фонд и охват тестированием.

Карта этапов снятия ограничений составлена на основе данных органов власти субъектов РФ. Данные обновляются раз в неделю. Последнее обновление - 21.08.2020

Регион Выявлено Новые Активные

?
 Выздоровело Умерло
Москва  255826 690  48389  202727  4710
Московская область  66692 151  15338  50194  1160
Санкт-Петербург  34828 181  7537  24977  2314
Нижегородская область  26391 127  2502  23446  443
Свердловская область  24105 124  4326  19383  396
Ханты-Мансийский АО  18916 85  1604  17157  155
Иркутская область  15981 101  3904  11838  239
Красноярский край  15748 117  2530  12808  410
Ростовская область  15632 128  2172  13159  301
Воронежская область  13150 97  1359  11687  104
Челябинская область  13019 73  4235  8682  102
Ямало-Ненецкий автономный округ  12894 65  527  12282  85
Мурманская область  12171 63  2632  9406  133
Саратовская область  11399 91  4026  7305  68
Ульяновская область  11215 91  2842  8293  80
Волгоградская область  11105 82  3560  7462  83
Алтайский край  11042 74  1400  9532  110
Новосибирская область  10872 53  956  9581  335
Ставропольский край  10741 132  3343  7189  209
Краснодарский край  10334 89  1517  8663  154
Республика Дагестан  10334 62  637  9219  478
Архангельская область  10136 77  1141  8754  241
Хабаровский край  9375 71  1994  7298  83
Оренбургская область  9074 93  1482  7521  71
Тульская область  8971 30  970  7697  304
Омская область  8893 54  1948  6800  145
Приморский край  8789 86  1635  7055  99
Брянская область  7934 30  1443  6456  35
Самарская область  7794 44  1653  6019  122
Калужская область  7759 31  1162  6537  60
Пензенская область  7540 45  265  7174  101
Республика Башкортостан  7469 34  828  6614  27
Республика Чувашия  7448 34  1266  6114  68
Пермский край  7292 58  1967  5129  196
Тюменская область  7278 50  436  6814  28
Ивановская область  7042 33  1072  5858  112
Белгородская область  6944 43  807  6086  51
Республика Саха (Якутия)  6938 45  1125  5744  69
Рязанская область  6880 25  742  6098  40
Ярославская область  6847 37  721  6094  32
Курская область  6810 33  1119  5639  52
Орловская область  6597 39  1397  5099  101
Республика Тыва  6589 22  650  5879  60
Тамбовская область  6521 22  965  5512  44
Ленинградская область  6513 29  1629  4814  70
Кабардино-Балкарская Республика  6305 16  302  5928  75
Республика Коми  6261 37  1034  5150  77
Республика Татарстан  6220 29  1105  5084  31
Владимирская область  6066 24  529  5346  191
Смоленская область  6012 20  837  5052  123
Кировская область  5926 64  1099  4736  91
Кемеровская область  5491 93  1582  3888  21
Астраханская область  5331 37  705  4563  63
Томская область  5191 41  1131  4003  57
Тверская область  5164 24  932  4057  175
Республика Мордовия  5141 32  1075  4028  38
Липецкая область  4901 18  433  4443  25
Республика Бурятия  4769 38  551  4175  43
Республика Северная Осетия — Алания  4740 15  361  4312  67
Карачаево-Черкесская Республика  4732 23  552  4154  26
Забайкальский край  4370 16  253  4065  52
Псковская область  4314 35  1122  3131  61
Республика Ингушетия  4140 24  386  3678  76
Новгородская область  4132 19  1084  2976  72
Республика Марий Эл  4095 17  414  3645  36
Сахалинская область  3867 56  1687  2180  0
Камчатский край  3737 70  578  3117  42
Республика Калмыкия  3600 70  1127  2425  48
Республика Хакасия  3234 20  207  2988  39
Калининградская область  3212 18  575  2582  55
Республика Адыгея  3195 16  497  2673  25
Амурская область  3157 17  354  2756  47
Костромская область  3093 50  924  2131  38
Вологодская область  3050 32  466  2552  32
Удмуртская Республика  2903 27  461  2404  38
Республика Карелия  2803 21  866  1922  15
Курганская область  2752 23  352  2383  17
Чеченская Республика  2215 6  670  1507  38
Республика Алтай  1926 23  257  1662  7
Республика Крым  1855 22  482  1347  26
Магаданская область  1740 19  371  1353  16
Еврейская автономная область  588 1  54  525  9
Севастополь  450 10  91  344  15
Ненецкий автономный округ  303 4  193  110  0
Чукотский автономный округ  167 2  5  160  2

Источник: стопкоронавирус.рф

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