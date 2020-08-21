4 870 новых зараженных COVID-19 за сутки на 21 августа в России. Жертв - 90

Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией нового типа в России составил 4 870, сообщает оперштаб. Этот показатель держится ниже отметки в 5 тыс. шестой день подряд.
Всего в стране на сегодня 946 976 эпизодов коронавируса.
В Москве 690 новых случаев COVID-19 за сутки, 12 смертей и 1160 выздоровевших.
В Петербурге 181 заболевший, в Московской области - 151, в Ставропольском крае - 132.
Скончались за сутки 90 человек с COVID-19, число жертв за весь период достигло 16 189.
Выздоровело 761 330 пациентов, в том числе 5 817 за последние сутки. Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 169 457.
Карта выхода из самоизоляции
Методика оценки готовности к выходу из ограничительных мероприятий включает в себя оценку таких параметров, как коэффициент распространения инфекции, вычисляемый как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции, свободный коечный фонд и охват тестированием.
Карта этапов снятия ограничений составлена на основе данных органов власти субъектов РФ. Данные обновляются раз в неделю. Последнее обновление - 21.08.2020
|Регион
|Выявлено
|Новые
|Активные
?
|Выздоровело
|Умерло
|Москва
|255826
|690
|48389
|202727
|4710
|Московская область
|66692
|151
|15338
|50194
|1160
|Санкт-Петербург
|34828
|181
|7537
|24977
|2314
|Нижегородская область
|26391
|127
|2502
|23446
|443
|Свердловская область
|24105
|124
|4326
|19383
|396
|Ханты-Мансийский АО
|18916
|85
|1604
|17157
|155
|Иркутская область
|15981
|101
|3904
|11838
|239
|Красноярский край
|15748
|117
|2530
|12808
|410
|Ростовская область
|15632
|128
|2172
|13159
|301
|Воронежская область
|13150
|97
|1359
|11687
|104
|Челябинская область
|13019
|73
|4235
|8682
|102
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|12894
|65
|527
|12282
|85
|Мурманская область
|12171
|63
|2632
|9406
|133
|Саратовская область
|11399
|91
|4026
|7305
|68
|Ульяновская область
|11215
|91
|2842
|8293
|80
|Волгоградская область
|11105
|82
|3560
|7462
|83
|Алтайский край
|11042
|74
|1400
|9532
|110
|Новосибирская область
|10872
|53
|956
|9581
|335
|Ставропольский край
|10741
|132
|3343
|7189
|209
|Краснодарский край
|10334
|89
|1517
|8663
|154
|Республика Дагестан
|10334
|62
|637
|9219
|478
|Архангельская область
|10136
|77
|1141
|8754
|241
|Хабаровский край
|9375
|71
|1994
|7298
|83
|Оренбургская область
|9074
|93
|1482
|7521
|71
|Тульская область
|8971
|30
|970
|7697
|304
|Омская область
|8893
|54
|1948
|6800
|145
|Приморский край
|8789
|86
|1635
|7055
|99
|Брянская область
|7934
|30
|1443
|6456
|35
|Самарская область
|7794
|44
|1653
|6019
|122
|Калужская область
|7759
|31
|1162
|6537
|60
|Пензенская область
|7540
|45
|265
|7174
|101
|Республика Башкортостан
|7469
|34
|828
|6614
|27
|Республика Чувашия
|7448
|34
|1266
|6114
|68
|Пермский край
|7292
|58
|1967
|5129
|196
|Тюменская область
|7278
|50
|436
|6814
|28
|Ивановская область
|7042
|33
|1072
|5858
|112
|Белгородская область
|6944
|43
|807
|6086
|51
|Республика Саха (Якутия)
|6938
|45
|1125
|5744
|69
|Рязанская область
|6880
|25
|742
|6098
|40
|Ярославская область
|6847
|37
|721
|6094
|32
|Курская область
|6810
|33
|1119
|5639
|52
|Орловская область
|6597
|39
|1397
|5099
|101
|Республика Тыва
|6589
|22
|650
|5879
|60
|Тамбовская область
|6521
|22
|965
|5512
|44
|Ленинградская область
|6513
|29
|1629
|4814
|70
|Кабардино-Балкарская Республика
|6305
|16
|302
|5928
|75
|Республика Коми
|6261
|37
|1034
|5150
|77
|Республика Татарстан
|6220
|29
|1105
|5084
|31
|Владимирская область
|6066
|24
|529
|5346
|191
|Смоленская область
|6012
|20
|837
|5052
|123
|Кировская область
|5926
|64
|1099
|4736
|91
|Кемеровская область
|5491
|93
|1582
|3888
|21
|Астраханская область
|5331
|37
|705
|4563
|63
|Томская область
|5191
|41
|1131
|4003
|57
|Тверская область
|5164
|24
|932
|4057
|175
|Республика Мордовия
|5141
|32
|1075
|4028
|38
|Липецкая область
|4901
|18
|433
|4443
|25
|Республика Бурятия
|4769
|38
|551
|4175
|43
|Республика Северная Осетия — Алания
|4740
|15
|361
|4312
|67
|Карачаево-Черкесская Республика
|4732
|23
|552
|4154
|26
|Забайкальский край
|4370
|16
|253
|4065
|52
|Псковская область
|4314
|35
|1122
|3131
|61
|Республика Ингушетия
|4140
|24
|386
|3678
|76
|Новгородская область
|4132
|19
|1084
|2976
|72
|Республика Марий Эл
|4095
|17
|414
|3645
|36
|Сахалинская область
|3867
|56
|1687
|2180
|0
|Камчатский край
|3737
|70
|578
|3117
|42
|Республика Калмыкия
|3600
|70
|1127
|2425
|48
|Республика Хакасия
|3234
|20
|207
|2988
|39
|Калининградская область
|3212
|18
|575
|2582
|55
|Республика Адыгея
|3195
|16
|497
|2673
|25
|Амурская область
|3157
|17
|354
|2756
|47
|Костромская область
|3093
|50
|924
|2131
|38
|Вологодская область
|3050
|32
|466
|2552
|32
|Удмуртская Республика
|2903
|27
|461
|2404
|38
|Республика Карелия
|2803
|21
|866
|1922
|15
|Курганская область
|2752
|23
|352
|2383
|17
|Чеченская Республика
|2215
|6
|670
|1507
|38
|Республика Алтай
|1926
|23
|257
|1662
|7
|Республика Крым
|1855
|22
|482
|1347
|26
|Магаданская область
|1740
|19
|371
|1353
|16
|Еврейская автономная область
|588
|1
|54
|525
|9
|Севастополь
|450
|10
|91
|344
|15
|Ненецкий автономный округ
|303
|4
|193
|110
|0
|Чукотский автономный округ
|167
|2
|5
|160
|2
Источник: стопкоронавирус.рф