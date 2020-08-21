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"Молила Бога меня защитить, не дать умереть": Провела в реанимации 7 дней с поражением легких 60% и потеряла волосы из-за COVID-19 Наталья из Новосибирска

22:23 21.08.2020, Марина Волкова Фото: pexeles.com
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32-летняя девушка рассказала о своем лечении коронавируса. Как вообще она оказалась в палате интенсивной терапии. Сибирячка решилась на кардинальные изменения с телом после болезни.

Молила Бога меня защитить, не дать умереть: Провела в реанимации 7 дней с поражением легких 60% и потеряла волосы из за COVID 19 Наталья из Новосибирска
Девушка до сих пор не понимает где она подхватила заразу
Сюжет: Лечение COVID-19 в Бердске
Молила Бога меня защитить, не дать умереть: Провела в реанимации 7 дней с поражением легких 60% и потеряла волосы из за COVID 19 Наталья из Новосибирска

"Молила Бога меня защитить, не дать умереть": Провела в реанимации 7 дней с поражением легких 60% и потеряла волосы из-за COVID-19 Наталья из НовосибирскаCOVID-19 затихарился в Бердске: никто не заболел за сутки на 20 августа из 100 тысяч бердчанЕщё 135 новостей

Как переболела коронавирусом в июне 2020 года "Курьер. Среда. Бердск" рассказала жительница Новосибирска Наталья сегодня, 21 августа. По словам 32-летней сибирячки, приходить в чувства от нового вируса она начала только сейчас.

- Все началось еще в конце мая - у меня вдруг пропало обоняние и появилась одышка. Будучи аллергиком, я списала симптомы на весну. Начала принимать антигистаминные и ездить на работу. Благо, у меня свой автомобиль и я не ездила на общественном транспорте. Представляю, сколько человек перезаражала бы тогда, - вспоминает Наталья.

Спустя неделю здоровье сибирячки ухудшилось. В одну ночь у нее резко подскочила температура тела до 40 градусов.

- Тут-то я и испугалась. Поняла, что это коронавирус и в бреду вызвала скорую помощь. Машина приехала достаточно оперативно. Медики в защитных костюмах сопроводили меня в автомобиль и увезли в инфекционную больницу Новосибирска. Меня увезли в домашней одежде. Собраться я толком не могла, так как живу одна, - говорит Наталья.

Девушку положили в палату и взяли тест на коронавирус. Тут же сделали КТ легких. Сомнений не было - это COVID-19. При этом поражение легких составляло уже 60%. Девушку тут же положили в реанимацию.

- Этот кашель...Он буквально раздирал мою грудь. Ощущение было, что тысячи осколков режут меня изнутри. Я тогда очень молила Бога меня защитить, не дать умереть. Думала о матери, которая плакала в трубку. Такой я ее не помню. Да и себя, в таком эмоциональном состоянии тоже. Я провела в реанимации 7 дней. Тогда эти дни казались вечностью. Я то была в сознании, то проваливалась в беспамятство, - с волнением рассказывает Наталья.

Но мощная лечение респираторной поддержкой, сложной многокомпонентной терапией из противовирусных, антибактериальных средств, кроворазжижающих препаратов дали результат. Сибирячка вновь оказалось в обычной больничной палате.

- Страшно это все. Когда тебя или твоих родных не касается эта болячка, то вроде бы как все нормально. Не думаешь о том, как страдают другие люди. Но я видела. Видела, как совсем стареньких переводят в реанимацию, а потом они не возвращаются в обычную палату. Видела и молодых, которые не смогли справиться с коронавирусом. Когда меня выписали, мама сказала, что я как-будто бы родилась заново. На самом деле - это страшный вирус,- уверена сибирячка.

Сегодня Наталья находится дома. Она до сих пор не понимает, где подцепила заразу. Ведь всегда соблюдала масочный режим, избегала массовок, мыла руки посл возвращения с улицы. Девушка считает, что те, кто не соблюдает рекомендации медиков, везунчики.

- Я еще не рискую выходить на работу. Благо, мое начальство понимающее. Работаю из дома по мере своих сил. Слабость осталась дикая. К тому же, у меня клочьями выпадают волосы. Говорят, коронавирус убивает белок, а волосы - это ведь белок. Они и пострадали. На днях приняла решение о кардинальной стрижке - налысо. А как иначе, жалко, конечно, но это будет лучше, чем то, что сейчас происходит с моей головой, - резюмирует Наталья.

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От редакции

Вы болели коронавирусом?

Аноним, 21 августа 2020 20:07
"К тому же, у меня клочьями выпадают волосы. Говорят, коронавирус убивает белок, а волосы - это ведь белок. Они и пострадали."

Полнейший бред. Причём тут разновидность пневмонии и выпадение волос? Вы бы ещё сюда взрыв в Бейруте притянули.
Аноним, 21 августа 2020 21:19
Бред пишите вы. Почти у половины препаратов, которые назначают для лечения, побочный эффект - алопеция. И очень многие переболевшие говорят о выпадении волос. Наталья, все восстановится!
Аноним, 21 августа 2020 20:57
А была ли эта Наталья,? Очередная брехня для запугивания.
Аноним, 21 августа 2020 22:55
Да истории конечно сказочные, начиная с вызова скорой...какие костюмы, куда повезли...у нас бы просто сказали бы вызвать врача и пить жаропонижающие.При этом соблюдая все меры предосторожности,как можно заболеть. так не бывает.

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