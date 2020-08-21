"Молила Бога меня защитить, не дать умереть": Провела в реанимации 7 дней с поражением легких 60% и потеряла волосы из-за COVID-19 Наталья из Новосибирска

32-летняя девушка рассказала о своем лечении коронавируса. Как вообще она оказалась в палате интенсивной терапии. Сибирячка решилась на кардинальные изменения с телом после болезни.

Девушка до сих пор не понимает где она подхватила заразу

Как переболела коронавирусом в июне 2020 года "Курьер. Среда. Бердск" рассказала жительница Новосибирска Наталья сегодня, 21 августа. По словам 32-летней сибирячки, приходить в чувства от нового вируса она начала только сейчас.

- Все началось еще в конце мая - у меня вдруг пропало обоняние и появилась одышка. Будучи аллергиком, я списала симптомы на весну. Начала принимать антигистаминные и ездить на работу. Благо, у меня свой автомобиль и я не ездила на общественном транспорте. Представляю, сколько человек перезаражала бы тогда, - вспоминает Наталья.

Спустя неделю здоровье сибирячки ухудшилось. В одну ночь у нее резко подскочила температура тела до 40 градусов.

- Тут-то я и испугалась. Поняла, что это коронавирус и в бреду вызвала скорую помощь. Машина приехала достаточно оперативно. Медики в защитных костюмах сопроводили меня в автомобиль и увезли в инфекционную больницу Новосибирска. Меня увезли в домашней одежде. Собраться я толком не могла, так как живу одна, - говорит Наталья.

Девушку положили в палату и взяли тест на коронавирус. Тут же сделали КТ легких. Сомнений не было - это COVID-19. При этом поражение легких составляло уже 60%. Девушку тут же положили в реанимацию.

- Этот кашель...Он буквально раздирал мою грудь. Ощущение было, что тысячи осколков режут меня изнутри. Я тогда очень молила Бога меня защитить, не дать умереть. Думала о матери, которая плакала в трубку. Такой я ее не помню. Да и себя, в таком эмоциональном состоянии тоже. Я провела в реанимации 7 дней. Тогда эти дни казались вечностью. Я то была в сознании, то проваливалась в беспамятство, - с волнением рассказывает Наталья.

Но мощная лечение респираторной поддержкой, сложной многокомпонентной терапией из противовирусных, антибактериальных средств, кроворазжижающих препаратов дали результат. Сибирячка вновь оказалось в обычной больничной палате.

- Страшно это все. Когда тебя или твоих родных не касается эта болячка, то вроде бы как все нормально. Не думаешь о том, как страдают другие люди. Но я видела. Видела, как совсем стареньких переводят в реанимацию, а потом они не возвращаются в обычную палату. Видела и молодых, которые не смогли справиться с коронавирусом. Когда меня выписали, мама сказала, что я как-будто бы родилась заново. На самом деле - это страшный вирус,- уверена сибирячка.

Сегодня Наталья находится дома. Она до сих пор не понимает, где подцепила заразу. Ведь всегда соблюдала масочный режим, избегала массовок, мыла руки посл возвращения с улицы. Девушка считает, что те, кто не соблюдает рекомендации медиков, везунчики.

- Я еще не рискую выходить на работу. Благо, мое начальство понимающее. Работаю из дома по мере своих сил. Слабость осталась дикая. К тому же, у меня клочьями выпадают волосы. Говорят, коронавирус убивает белок, а волосы - это ведь белок. Они и пострадали. На днях приняла решение о кардинальной стрижке - налысо. А как иначе, жалко, конечно, но это будет лучше, чем то, что сейчас происходит с моей головой, - резюмирует Наталья.