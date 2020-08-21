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Забил молотком и перерезал горло гость хозяину дома в Новосибирской области

18:29 21.08.2020 Фото: pixabay.com
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Смертью закончилась пьяная ссора в селе Чановского района. Подозреваемого 62-летнего рецидивиста арестовали.

Забил молотком и перерезал горло гость хозяину дома в Новосибирской области
Задержан подозреваемый в убийстве мужчины в Чановском районе

По данным следствия, утром 21 августа 2020 года в доме по улице Октябрьская в с. Блюдчанское Чановского района обнаружено тело хозяина, 1958 года рождения, с признаками насильственной смерти.

По данному факту следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По подозрению в совершении преступления сотрудниками полиции задержан ранее неоднократно судимый местный житель, 1958 года рождения, который полностью признал свою вину. Об этом 21 августа сообщили в региональном управлении СКР.

По данным следствия, подозреваемый длительное время проживал в доме у потерпевшего. В ходе совместного распития спиртных напитков между мужчинами возник конфликт. Хозяин дома стал выгонять гостя, однако последний отказался, взял молоток и ударил потерпевшего не менее двух раз по голове, после чего взял нож и нанес резаную рану шеи. От полученного ранения потерпевший скончался на месте. После совершения преступления подозреваемый покинул жилище, попыток скрыться не предпринимал.

Фигурант доставлен в подразделение ведомства для сбора и закрепления доказательственной базы. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и решен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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