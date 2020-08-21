Жестоко избили школьницы больную 18-летнюю девушку. Полиция посмотрела видео в соцсетях

Сейчас с 15-летними девочками работают инспекторы ПДН, их родители дают пояснения. Ответственность каждого определят после поверки.

В Усть-Илимске школьницы избили девушку

Накануне в социальных сетях было распространено видео, на котором девушки-подростки оскорбляют и избивают девушку. Действие происходит в лесном массиве в черте города.

В комментариях к публикации уточняли, что 18-летняя девушка имеет хронические заболевания и наносящие ей увечья об этом знали. Пострадавшая 15 августа была доставлена в больницу, однако её мать не стала сообщать о случившемся в полицию.

После публикации видео сотрудники правоохранительных органов в кратчайшие сроки установили всех участниц эпизода. Сейчас с 15-летними школьницами работают инспекторы ПДН, их родители дают пояснения.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, ранее несовершеннолетние не попадали в поле зрения полиции, но теперь они будут поставлены на учет. По факту происшествия проводится проверка, по результатам которой будет определена степень ответственности, которую предстоит понести виновным лицам либо их родителям.

Источник: ilim24.ru