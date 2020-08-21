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Замуж в кружевном платье в стиле 50-х годов и пудровых туфлях-лодочках вышла Татьяна за коллегу Константина 21 августа 2020 в Бердске

21:47 21.08.2020, Максим Степанищев Фото: Максим Степанищев
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Новоиспеченный муж надел строгий костюм и кораллово-красную рубашку. По словам бердчанина, служебный роман перерос в сильные чувства.

Замуж в кружевном платье в стиле 50 х годов и пудровых туфлях лодочках вышла Татьяна за коллегу Константина 21 августа 2020 в Бердске
Невеста и жених выбрали особенные наряды

Сегодня, 21 августа, молодожены Максим и Татьяна скрепили свои чувства узами брака. Как рассказал жених, история их любви началась на работе:

-Служебный роман был, который перерос во что-то большее, банальная история.

В день свадьбы Татьяна решила надеть белоснежное платье в стиле 50-х годов, закрывающим плечи и ноги ниже колена, юбка платья выполнена из кружева и в стиль остального платья с цветами. Ноги невесты украшали туфли-лодочки пудрового цвета.

Свадебный образ жениха представлял собой строгий брючный костюм с кораллово-красной рубашкой. Большинство сегодняшних женихов по причине жаркой погоды отказались от пиджака. Но Максим захотел сохранить целостный образ.

От редакции “Курьер. Среда. Бердск” желаем молодоженам долгих лет счастливого  брака.

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