Замуж в кружевном платье в стиле 50-х годов и пудровых туфлях-лодочках вышла Татьяна за коллегу Константина 21 августа 2020 в Бердске

Сегодня, 21 августа, молодожены Максим и Татьяна скрепили свои чувства узами брака. Как рассказал жених, история их любви началась на работе:
-Служебный роман был, который перерос во что-то большее, банальная история.
В день свадьбы Татьяна решила надеть белоснежное платье в стиле 50-х годов, закрывающим плечи и ноги ниже колена, юбка платья выполнена из кружева и в стиль остального платья с цветами. Ноги невесты украшали туфли-лодочки пудрового цвета.
Свадебный образ жениха представлял собой строгий брючный костюм с кораллово-красной рубашкой. Большинство сегодняшних женихов по причине жаркой погоды отказались от пиджака. Но Максим захотел сохранить целостный образ.
От редакции “Курьер. Среда. Бердск” желаем молодоженам долгих лет счастливого брака.