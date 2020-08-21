Показатели по ковид в Новосибирской области все лучше и лучше

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Ольга:

Процент прироста заболевших COVID-19 в Новосибирской области — ниже, чем в целом по СФО и России. Итоги недели Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) подсчитал статистику за неделю — с 15 по 21 августа. По состоянию на 21 августа показатель прироста количества жителей, которым был поставлен диагноз «новая коронавирусная инфекция», в Новосибирской области равняется 3% (т.е. за неделю он вновь уменьшился на 2%). Это ниже, чем показатель в целом по СФО и России. Показатель прироста заболевших — один из ключевых в оценке эпидемической картины.

На него, в числе прочих, ориентируется Роспотребнадзор, давая региональным властям рекомендации о снятии ограничений или введении послаблений режима при эпидемии. 21 августа на территории Новосибирской области выявлено 10 872 человека с диагнозом «коронавирусная инфекция». Самый большой количественный прирост зарегистрированных случаев заболевания в регионе за отчетный период зафиксирован 15 августа — 56 человек за сутки. 21 августа Новосибирская область переместилась с 8-го места на 9-е в СФО по проценту прироста выявленных случаев COVID-19. Регион еще улучшил свое положение в тройке самых «благополучных» субъектов СФО, с наиболее низким процентом прироста инфицированных. Кроме того, ежедневный прирост количества зарегистрированных случаев инфекции еще уменьшился по сравнению с прошлым периодом (снизившись к концу недели до 53 человек/сутки).

Индекс прироста заболевших в целом по СФО за истекший период — 6%. Таким образом, общая картина в федеральном округе хуже, чем в Новосибирской области. В Сибири за прошедшую неделю самый значительный прирост заболеваемости вновь отмечен в Кемеровской области. Там людей с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» стало на 14% больше. 2-е место занимает Республика Алтай, показатель здесь — 9%, на 3-ем месте — Омская область (7%). Самый низкий прирост заболеваемости по-прежнему демонстрирует Республика Тыва, возглавляя тройку самых благополучных. Здесь прирост меньше, чем неделю назад — 2%. Средний темп прироста новых случаев коронавируса в СФО снизился незначительно – до 0,8% в день (0,9% — неделей ранее). Наибольшее снижение темпов произошло снова в Новосибирской области – в 1,4 раза – с 0,7% до 0,5%.

В Республике Хакасия они остались на прежнем уровне: 0,6% в день. В Республике Алтай, напротив, отмечено некоторое увеличение темпов: с 0,9% до 1,2% в день. В остальных регионах Сибири произошло снижение темпов прироста COVID-19 – от 0,1% до 0,4% в день. По РФ показатель прироста ниже, чем в СФО, но выше, чем в Новосибирской области, за неделю он не изменился: 4%. ИЦК отмечает, что планку в 15 000 заболевших на неделе преодолел Красноярский край, 11 000 – Алтайский край, в 5 000 – Томская и Кемеровская области.