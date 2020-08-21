Врачи озвучили диагноз Алексея Навального его супруге

Алексей и Юлия Навальные

Предположительный диагноз находящегося в реанимации в Омске блогера Алексея Навального был доведен до сведения его жены, сообщил журналистам заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко.

"В настоящее время мы практически имеем полный диагноз. Мы имеем диагноз, мы имеем осложнения, мы имеем те состояния, которые у него есть - они полностью укладываются в структуру того диагноза, который мы установили. К сожалению, я не могу его вам озвучить, но он был доведен до сведения жены и брата нашего пациента. Они в устной форме получили от нас полную информацию - от нас, от наших московских коллег - результаты консилиума, обсуждения. Мы ответили на все вопросы, но все это, естественно, не подлежит широкому обсуждению, согласно всех законов о персональных данных", - сказал Калиниченко.

В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. В больнице заявили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь. Калиниченко в пятницу утром сообщил, что те исследования, которые уже выполнены, ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента не выявили.

Источник: РИА Новости