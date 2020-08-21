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Первый самолет вылетел в Турцию после пандемии из аэропорта Толмачево

18:20 21.08.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Рейсом ZF 5495 из Новосибирска в Анталью 21 июля вылетели 174 пассажира. Сейчас уточняются планы авиакомпаний по выполнению прямых международных рейсов из Толмачева.

Первый самолет вылетел в Турцию после пандемии из аэропорта Толмачево
Из Новосибирска выполнен прямой рейс в Турцию

В соответствии с решением правительства России Новосибирск включён в перечень пунктов, из которых возобновлено международное авиасообщение в ранее утверждённые иностранные государства. Полёты российских и иностранных авиакомпаний могут осуществляться с 20 августа.

-21 августа авиакомпания AZUR air выполнила первый после возобновления международного авиасообщения прямой рейс из Новосибирска в Турцию. Рейсом ZF 5495 из аэропорта Толмачёво в Анталью вылетели 174 пассажира, - сообщили "Куьер. Среда. Бердск" в пятницу в пресс-службе новосибирского аэропорта.

Отмечается, что принимают необходимые меры противоэпидемической защиты в условиях пандемии коронавирусной инфекции и обеспечивает обслуживание рейсов с соблюдением всех требований, методических указаний и рекомендаций Министерства транспорта РФ и Роспотребнадзора.

В настоящее время уточняются планы авиакомпаний по выполнению прямых международных рейсов из Новосибирска. Полёты в Турцию планируют выполнять партнёры аэропорта, развивающие чартерные программы: AZUR air (в рамках полётной программы туроператора ANEX Tour), Pegas Fly (в рамках полётной программы туроператора PEGAS Touristik), Royal Flight (в рамках полётной программы туроператора Coral Travel) и другие авиакомпании.

Регулярные рейсы из Новосибирска в Турцию будет выполнять базовый авиаперевозчик аэропорта Толмачёво S7 Airlines.

Напомним, что Россия возобновила регулярное международное авиасообщение с рядом государств 1 августа. Полёты были начаты из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Лондон и Стамбул. С 10 августа возобновлены полёты в турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью. 20 августа в перечень пунктов, из которых возобновлено международное авиасообщение в ранее открытые пункты иностранных государств включены Казань, Калининград и Новосибирск.

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