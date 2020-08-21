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Продает 100-рублевую купюру с зеркальным номером за 33 000 рублей житель Бердска

19:24 21.08.2020, Максим Степанищев Фото: pixabay
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Редакция “Курьер. Среда. Бердск” изучила наиболее популярные площадки продажи вещей. Читайте о самых странных предложениях.

Продает 100 рублевую купюру с зеркальным номером за 33 000 рублей житель Бердска
Сто рублей продают за 33 тыс.

"Авито” хотя бы раз помогал каждому с покупкой или продажей разного товара. Однако помимо предложений, привычных всем нам, вроде личных вещей или инструментов, сайт изобилует странными и вычурными вещами.

Так, на сайте предлагается купить купюру с “красивыми номерами” номиналом 5000 рублей за 8899 рублей или банкноту в 100 рублей с зеркальным номером 5888885 за странную цену - 33 000 рублей.

Еще можно приобрести рижскую музыкальную шкатулку для сигарет, которая представляет собой портсигар, а при открытии воспроизводит музыку.

В качестве борьбы с грызунами предлагается приобрести лесного ежа для своего дачного участка. В разделе “Хобби” выставляют на продажу фигурки "Киндер” или открытки Германии 20-го века с собаками.

На сайт “Юла” житель Бердска предлагает купить вентилятор, масштаб которого владелец решил сравнить с пачкой “Максима” красного. Другим удивительным предложением стал самодельный купальник, выполненный техникой вязания.

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