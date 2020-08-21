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Губернатор Андрей Травников: Четвертый мост через Обь создает огромный комплекс работ для строителей и предприятий Новосибирской области

18:03 21.08.2020 Фото: nso.ru
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Губернатору Андрею Травникову продемонстрировали ход работ по строительству четвертого автомобильного моста через р. Обь в Новосибирске.

Губернатор Андрей Травников: Четвертый мост через Обь создает огромный комплекс работ для строителей и предприятий Новосибирской области
Губернатор Андрей Травников

В частности, глава области побывал на площадке опоры №5 – первого сооружения, которое завершено в рамках строительства мостового перехода. Всего проектом предусмотрено возведение 18 опор моста через р. Обь.

«Четвертый мост – это целый комплекс, включающий высокоскоростную магистраль, мостовой переход через Обь, тоннель, развязки. Сегодня, в период непростой экономической ситуации, мост создает огромный комплекс работ для наших строителей, предприятий, поставщиков оборудования, материалов. На данный момент на площадке уже трудится 400 человек, в ближайшее время количество рабочих увеличится двукратно. Очень важно, что исполняется наша договоренность – здесь зарегистрировано отдельное предприятие, налоги идут в бюджет области. Максимально используются материалы и оборудование, изготовленные в нашем регионе. Например, цемент – искитимский. Даже строительный городок, который здесь возводится – производства нашего новосибирского предприятия», – подчеркнул Губернатор Андрей Травников. Глава области также сообщил о достигнутой договоренности по привлечению к строительству региональных студенческих отрядов.

Заместитель директора Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Министерства транспорта РФ Дмитрий Лаптев отметил, что сегодня строительство моста через Обь в Новосибирске является одним из крупнейших дорожных проектов в стране.

Генеральный директор ООО «ПФ «ВИС» Руслан Семёнов рассказал о масштабе и темпах строительных работ. «Задач у нас на сегодняшний день очень много. Мы работаем на восьми из шестнадцати опор моста. К концу года начнем строительство пилона на правом берегу», – считает он.

К сегодняшнему дню выполнено устройство 70 из 215 буронабивных свай мостового перехода, на двух опорах завершено бетонирование ростверков, ведутся работы по армированию и монтажу опалубки тел опор. На основном ходе автомобильной дороги выполнено устройство насыпи из песка объёмом 89 тысяч кубических метров. На эстакаде основного хода завершено устройство 15 из 304 буронабивных свай.

До конца декабря более 15% от общего объёма работ должно быть выполнено в русле реки. В целом по проекту до конца года планируется выйти на техническую готовность, превышающую 20%.

Источник: Департамент информационной политики администрации убернатора и Правительства Новосибирской области

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Моё мнение Комментарий Поделиться
Аноним, 21 августа 2020 18:41
Вы хоть Восточный объезд достройте до конца!

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