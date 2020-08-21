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Подрабатывал в стриптиз-баре с 13 лет живший в Бердске актер Павел Прилучный

18:38 21.08.2020 Фото: Кадр из фильма
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"Я выглядел лет на 18. На паспорт там никто не смотрел. Я был достаточно весёлый парень", поделился звезда сериалов воспоминаниями.

Подрабатывал в стриптиз баре с 13 лет живший в Бердске актер Павел Прилучный
Павел Прилучный несколько лет жил с родителями в Бердске

Павел Прилучный, который некоторое время жил в Бердске и в столице Сибири, признался, что в 13 лет устроился в новосибирский стриптиз-клуб. Об этом он рассказал в интервью каналу Peopletalk.TV на портале YouTube.

Будущая звезда сериалов «Мажор» и «Закрытая школа» рано остался без отца. Вместе со своей мамой он жил в Бердске, откуда ездил на учебу в Новосибирск. Чтобы содержать семью и покинуть маленький город, Павел искал подработку.

«Чтобы не мотаться, я подзаработал денег и снял квартирку в Новосибирске. Я вел в стриптиз-баре программы, — поделился воспоминаниями о детстве актер.— Я выглядел не на 13 совсем. Я выглядел лет на 18. На паспорт там никто не смотрел. Я был достаточно веселый парень».

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