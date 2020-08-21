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Что с Навальным? Врачи предполагают нарушение обмена веществ

19:40 21.08.2020 Фото: Википедии
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У медиков есть рабочие диагнозы. Основной — нарушение углеводного баланса. Вызвано это может быть резким понижением уровня сахара в крови. Следов яда не нашли.

Что с Навальным? Врачи предполагают нарушение обмена веществ
Главврач омской больницы обнародовал основной рабочий диагноз Навального

Алексей Навальный мог оказаться в реанимации из-за нарушения обмена веществ, таков рабочий диагноз на текущий момент, заявил главврач омской больницы. Пресс-секретарь Навального сообщила, что родным назвали «набор симптомов», который можно по-разному интерпретировать

Главврач омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский назвал нарушение обмена веществ основным рабочим диагнозом Алексея Навального, передает ТАСС со ссылкой на распространенное пресс-службой регионального Минздрава заявление. «На сегодняшний день у нас есть рабочие диагнозы. Основной из них, к которому мы склоняемся, — нарушение углеводного баланса, то есть, нарушение обмена веществ. Вызвано это может быть резким понижением уровня сахара в крови», — заявил Мураховский.

По словам врача, в организме Навального не были найдены следы оксибутиратов и барбитуратов, о которых накануне писали СМИ и Telegram-каналы, в том числе Baza, передает «Интерфакс». Химический компонент, который нашли на коже и одежде политика, оказался образцом промышленной химии от пластикового стаканчика, добавил Мураховский. Состояние Навального оценивается как стабильно тяжелое, и при взлете и посадке в случае транспортировки нестабильность может увеличиться в виде нарушений кровотока или судорожного синдрома, продолжил главврач. Общее состояние политика незначительно улучшилось, добавил он.

До этого заместитель Мураховского Анатолий Калиниченко заявил, что врачи «практически установили» диагноз и сообщили его жене и брату Навального. Пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш заявила, что Юлии и Олегу Навальным сообщили не конкретный диагноз оппозиционера, а только «набор симптомов». По ее словам, причину состояния Навального врачи по-прежнему не могут установить.

Врачи не нашли следов ядов в анализах Навального и не считают, что он был отравлен, рассказал в пятницу Калиниченко.

Впервые о том, что Навальный мог быть отравлен психодислептиком, сообщил накануне «Интерфакс» со ссылкой на источник. Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов утром в пятницу заявил со ссылкой на сотрудницу транспортной полиции, что следствие обнаружило вещество, которое опасно не только для Навального, но и для окружающих. Что это за вещество — не уточняется.

Транспортировки Навального добиваются его родственники и окружение. По их словам, врачи отказываются допустить перевозку и не выдают необходимые документы. Жданов утверждает, что они подали все необходимые документы для эвакуации, в том числе согласие принять пациента от клиники в Германии. Вечером в четверг немецкий благотворительный фонд Cinema for Peace сообщил, что за Навальным готов вылететь самолет скорой помощи. Самолет из Германии прибыл в Омск в пятницу утром. Днем в пятницу минздрав Омской области сообщил, что в больницу к Навальному направляются немецкие врачи.

Навальный оказался в реанимации накануне. Ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву, в Омске самолет совершил экстренную посадку. В штабе Навального уверены, что оппозиционера отравили.

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