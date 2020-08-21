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Выплатит дивидендов на 422 млрд рублей - 50% чистой прибыли Сбербанка

19:53 21.08.2020 Фото: Кремлин.ру
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Как заявил Грф, у банка "достаточность капитала во всех сценарных планах, который превышает установленный минимум 12,5%, который мы сами для себя установили".

Выплатит дивидендов на 422 млрд рублей 50% чистой прибыли Сбербанка
Греф подтвердил решение направить на дивиденды за 2019 год 50% от прибыли Сбербанка

Наблюдательный совет Сбербанка подтвердил рекомендацию акционерам направить на выплату дивидендов за 2019 год 50% от чистой прибыли, или 422 млрд рублей, сообщил журналистам президент - председатель правления банка Герман Греф.

По его словам, этот вопрос обсуждался в пятницу, и совет решил поддержать решение, принятое в июне.

"Мы пошли на это в силу того, что мы понимаем, что у нас достаточность капитала во всех сценарных планах, которые мы отработали за этот период времени, превышает установленный минимум 12,5%, который мы сами для себя установили", - добавил глава Сбербанка.

Набсовет Сбербанка в марте рекомендовал акционерам утвердить дивиденды в размере 18,7 рубля на одну обыкновенную и на одну привилегированную акцию. Всего на дивиденды, согласно мартовскому сообщению, планировалось направить 50% чистой прибыли по МСФО за 2019 год, или 422,38 млрд рублей.

Дивидендная доходность за 2019 год превысит 8% годовых, отметил Греф.

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