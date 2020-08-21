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Застреливших редактора газеты киллера и заказчика арестовали в Красноярском крае

20:05 21.08.2020 Фото: СКР
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Главреда общественно-политической газеты "Тон-М" Дмитрия Попкова убили в Минусинске в 2017 года. Заказное убийство раскрыл СК спустя 3 года.

Застреливших редактора газеты киллера и заказчика арестовали в Красноярском крае
В Красноярском крае раскрыли убийство главного редактора газеты

Задержаны предполагаемые организатор и исполнитель убийства главного редактора общественно-политической газеты "Тон-М" Дмитрия Попкова, сообщает СК РФ 21 августа.

Напомним, тело Дмитрия Попкова было обнаружено в мае 2017 года в бане его недостроенной усадьбы в городе Минусинске (Красноярский край) со следами огнестрельных ранений. По факту произошедшего СК по региону возбудил уголовное дело об убийстве. Однако установить личности совершивших преступление тогда не удалось.

Расследование дало результаты только в этом году, после подключения центрального аппарата СК РФ, отмечают в ведомстве.

- По данным следствия, в мае 2017 года Николай Горюнов, испытывая неприязненное отношение к Попкову, размещавшему в газете критические публикации в его адрес, организовал его убийство, для чего привлек к совершению преступления своего знакомого Виктора Шестакова. Последний, используя предоставленное Горюновым самодельное огнестрельное оружие с установленным на нем прибором для бесшумной стрельбы, 24 мая 2017 года совершил убийство, - пояснила обстоятельства дела официальный представитель СК Светлана Петренко.

Сейчас, как рассказали в СК, Горюнову предъявлено обвинение в организации убийства, Шестакову - в убийстве. Оба фигуранта дела заключены под стражу.

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