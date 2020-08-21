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В майке с запрещенным лозунгом явился в суд Ефремов. Грозит новое дело об экстремизме?

20:30 21.08.2020 Фото: Пресс-службы Пресненского суда
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Запрещенный в РФ лозунг "Православие или смерть" по решению суда внесён в список экстремистских материалов, которые нельзя распространять.

В майке с запрещенным лозунгом явился в суд Ефремов. Грозит новое дело об экстремизме?
Заседание суда. Михаил Ефремов в майке "с умыслом"

В Пресненском райсуде Москвы продолжаются слушания по делу о ДТП в центре Москвы, когда пьяный актёр Михаил Ефремов на своём джипе врезался в другую машину. Её водитель погиб.

Специально или нет, но сегодня, 21 августа, подсудимый приехал в суд в чёрной майке с фразой "Православие или смерть", которая была признана на территории России экстремистской. Любовь к эпатажу теперь может закончиться для актёра новыми неприятностями.

Дело в том, что запрещенный в РФ лозунг "Православие или смерть" по решению Черёмушкинского районного суда Москвы от 21.12.2010 года внесён в список экстремистских материалов, которые нельзя распространять. Это номер 865 в Федеральном списке запрещённых материалов.

— Действия Ефремова напрямую попадают под статью КоАП РФ 20.29 "Производство и распространение экстремистских материалов", за что ему грозит арест на 15 суток или штраф — от ста тысяч до одного миллиона рублей, — рассказала Лайфу адвокат Оксана Михалкина.

Первое административное дело по этой статье было возбуждено в 2016 году. Тогда оштрафовали координатора "Открытой России" в Чувашии Дмитрия Семёнова за репост картинки с Виталием Милоновым в этой футболке.

По словам Оксаны Михалкиной, отреагировать на майку с лозунгом может прокурор, который находится на судебном заседании, после чего передать материалы в территориальную прокуратуру. В данном случае это Пресненская межрайонная прокуратура. Возбудить само административное дело против Ефремова могут полицейские из местного ОВД "Пресненский", после чего передать материалы в суд для решения. Учитывая многочисленные фото и видеоматериалы с процесса, проблем с доказательной базой не будет.

Эксперты говорят, что в некоторых случаях речь может идти и об уголовной ответственности.

— Если мы говорим об уголовном деле, то есть статья 282 "Участие в деятельности организации, признанной экстремистской". Но для привлечения к ответственности человека должна быть доказана деятельность какая-то, должно быть написано, что участники организации делают, — рассказал Лайфу адвокат Дмитрий Аграновский.

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев пока делает вид, что не понимает, о чём идёт речь.

Девиз "Православие или смерть" (запрещенный в РФ) зародился в XIX веке в Греции, но в Россию пришёл лишь в 90-х и стал символом приверженцев церкви. Они считают, что так они показывают своё отношение к вере и уподобляют себя святым мученикам.

Статус запрещённого в России лозунга "Православие или смерть" претерпел на протяжении десяти лет ряд изменений. В 2010 году он был запрещён решением Черёмушкинского районного суда для печати на футболках и был включён в федеральный список запрещённых экстремистских материалов. Эксперты заключили, что надпись возбуждала межрелигиозную ненависть.

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