Момент гибели российского генерала в Сирии попал на видео. Прогремел взрыв

Взрыв прогремел в тот момент, когда колонна возвращалась после выполнения гуманитарной миссии. СК возбудил уголовное дело. Помимо Вячеслава Гладких скончались еще несколько человек.

Через несколько секунд прогремит взрыв

В Сети опубликованы кадры, запечатлевшие момент теракта, совершенного боевиками против правительственных сил и российских военных в Сирии.

На записи, сделанной очевидцем, видно, как несколько военнослужащих прошли вдоль колонны техники. Они миновали человека, снимавшего происходящее на камеру смартфона, и через несколько мгновений после этого прогремел взрыв.

Как сообщалось ранее, ЧП произошло в минувший вторник, 18 августа, в 15 километрах от сирийского города Дейр-эз-Зор. В результате подрыва самодельного взрывного устройства погиб военный советник в звании генерал-майора, еще двое военнослужащих получили ранения.

Взрыв прогремел в тот момент, когда колонна возвращалась после выполнения гуманитарной миссии. Следственный комитет возбудил уголовное дело, в ведомстве отметили, что считают делом чести установить виновных в гибели российского генерала.

Как сообщал "Интерфакс", жертвой инцидента стал генерал-майор Вячеслав Гладких, прибывший в Сирийскую Арабскую Республику на должность советника из Забайкалья. Погибшего представят к государственной награде, а его семье будет оказана помощь.

Помимо Гладких погибли также командующий национальной обороны города Аль-Меядин Мухаммад Тайсар Аз-Захир и его подчиненные.