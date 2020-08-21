С риском для жизни: Прокуратура проверит нарушение прав инвалидов-колясочников после публикации "Курьер. Среда. Бердск"

В черепановскую библиотеку попасть человек на инвалидной коляске может только с риском для жизни. Если прокурор найдет нарушения, то заставит принять меры.

Инвалиду невозможно забраться самостоятельно по откидному пандусу в библиотеку

Прокуратура в связи с публикацией "Курьер. Среда. Бердск" о нарушениях прав инвалидов на беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры организовала проверку. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области 21 августа.

Прокуратура Черепановского района Новосибирской области организовала проверку исполнения законодательства о социальной защите прав инвалидов на территории района.

- При наличии оснований будут приняты меры реагирования, - уточнили в надзорном ведомстве.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", инвалиду невозможно забраться самостоятельно по откидному пандусу в библиотеку Не смогла заехать и инвалид-колясочник Светлана Марасулова в Черепаново. Мало того, ее коляска встала на дыбы и чуть не перевернулась.

- Раньше в библиотеке на ул. Заводской, 20, пандуса не было. Я в нее не ездила. Ходил только мой сын. В прошлом году начали делать пандус. Но осень была дождливой, и я не смогла его опробовать. Порадовалась, что создают условия. В этом году мне предложили стать наблюдателем от одной из партий на выборах в заксобрание. Библиотека — один из избирательных участков и мое рабочее место. Мне нужно было посмотреть, как зайти туда. Тем более, нужно было сделать ксерокопии документов для устройства на временную работу. Приехала к библиотеке 11 августа. Думаю, как хорошо, пандус есть. Я же не могу определить на глаз, пригоден он или нет. Нажала на кнопку вызова персонала. Стою 15 минут, никого нет. Доехала до магазина «Рубин», там довольно многолюдное местечко. Попросила девушку вызвать библиотекаря на крыльцо. Вышла девушка, очень вежливая, сказала, что кнопка не работает. И предупредила, что пандус непригоден для заезда, - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 13 августа Светлана Марасулова.

-Коляска весит 65 килограммов. Если я упала бы на этой электрической коляске, то пострадала бы не только электроника, я бы себе точно что-нибудь сломала, - возмущалась Светлана.

По словам директора Черепановской ЦБС Светланы Тарковой, кнопка вызова в библиотеке на ул. Заводской работает. Она сама проверила это. Пандус откидной. Посетитель вызывает сотрудника, он выходит и помогает колясочнику заехать, там буквально две ступеньки, отметила Светлана Борисовна.

-Я понимаю, что не совсем по стандарту, но реально можно заехать при помощи другого человека, - уверила «Курьер. Среда. Бердск» директор ЦБС.

Для того, чтобы установить полноценный пандус, нужно полностью переоборудовать крыльцо. Это требует больших финансовых вложений. Заявку на проведение такой работы подали в администрацию, акцентировала Светлана Борисовна.