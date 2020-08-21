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Ефремов отказался от адвоката Пашаева

21:33 21.08.2020 Фото: Пресс-служба Пресненского суда
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Адвокат Эльман Пашаев назвал отказ Михаила Ефремова от его услуг законным правом подсудимого. По словам защитника, актер посчитал, что адвокат вызывает раздражение у судьи.

Ефремов отказался от адвоката Пашаева
Заседание суда по делу Ефремова 21 августа 2020

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев назвал отказ артиста от его услуг "законным правом" подсудимого. Об этом бывший защитник заявил в беседе с ТАСС.

"Это его законное право. В суде нам не давали работать и представлять свою позицию. Ефремов сказал мне в перерыве, что у судьи я и моя коллега Шаргородская вызываем раздражение", - сказал он.

Пашаев также подчеркнул, что останется консультантом Ефремова. "Он поступил достойно, оставив меня консультантом. Я считаю, что достойно выполнял свои обязанности", - сказал он.

В ходе сегодняшнего заседания суда Ефремов заявил, что отказался от обоих своих адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской. Они останутся в качестве консультантов. Артист подчеркнул, что решение он принял самостоятельно.

«Я хочу поменять своих адвокатов, пусть останутся в качестве консультантов, а мою защиту осуществляет кто-то другой»,— сказал господин Ефремов. Он подчеркнул, что решение об отказе принял самостоятельно. «У меня есть знакомые адвокаты: Падва, Резник или Никольский. Я подумаю»,— добавил актер.

Пашаев поможет найти артисту нового защитника. Об этом он сам заявил ТАСС.

"Я, конечно, помогу. У него [Ефремова] пять дней, чтобы найти нового защитника. Если он этого не сделает, ему дадут защитника по назначению", - сказал он.

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