Магнитные бури в августе 2020: Даты бурь и рекомендации для метеозависимых

Конец лета этого года будет отмечен целой пятеркой геомагнитных колебаний различной интенсивности. Когда в августе 2020 года произойдут магнитные бури, а также о их особенностях читаем в статье.
2-3 августа 2020 года - незначительная магнитная буря принесет неудобства лишь гипертоникам и людям с проблемами с сердцем. Остальные могут ощутить колебания настроения и повышенную утомляемость. Метеорологи советуют иметь при себе средства первой помощи, однако серьезные обострения болезней все же маловероятны. Метеочувствительные люди, а также те, кто страдают вегетососудистой дистонией, окажутся наиболее восприимчивыми к перепадам атмосферного давления. Специалисты рекомендуют в этот период избегать активных физических нагрузок, проявлять повышенную внимательность во время вождения транспортных средств, а также сократить нахождение на открытых пространствах во время дневной солнечной активности. Для того чтобы избежать последствий этой магнитной бури в августе 2020 года стоит регулярно проветривать помещения, а также за несколько дней (и в период магнитных колебаний) отказаться от жирной и сладкой пищи и алкоголя.
13-14 августа 2020 года - слабая магнитная буря не окажет существенного влияния на здоровье и общее состояние людей. От мигреней и головокружений пострадают лишь особо восприимчивые к изменениям геомагнитного поля люди.
21-22 августа 2020 года - резкие изменения в погоде (синоптики прогнозируют аномальную жару) в период с 16 по 20 августа 2020 года станут причиной и усугубят последствия возможной магнитной бури, которая ожидается в двадцатых числах последнего месяца лета. Метеорология отмечают, что с высокой вероятности последствия этого геомагнитного колебания ощутят на себе не только метеозависимые люди, но и те, кто прежде не страдал особой чувствительностью. Среди вероятных проявлений этой магнитной бури отмечают тахикардию, мигрень, резкие смены настроения, бессонницу (или же наоборот - повышенную сонливость) и боль в суставах. Все этим симптомы будут значительно усугублены жарой. Поэтому в период предпоследней магнитной бури августа специалисты советуют позаботиться об обильном питье, наличии под рукой средств первой медицинской помощи, а также здоровом сне и отдыхе.
29 августа 2020 года - последняя магнитная буря лета 2020 года будет отмечена колебаниями средней тяжести. В группе риска - метеозависимые люди, они ощутят на себя всю полноту проявлений геомагнитных колебаний: мигрени, проблемы со сном, обострения психических состояний и хронических болезней, упадок сил и пр. Во избежание серьезных проблем со здоровьем, спровоцированных этой магнитной бурей, специалисты рекомендуют отказаться от тяжелого физического труда. Занятия спортом (особенно кардионагрузки) также следует отложить до более благоприятного времени.
Источник: ivona.bigmir.net
Перебои в. Сердце
слабость, панические атаки
Сильные головные боли.
Поднимается давление до 200 и экстрасистолия
Головная боль, упадок сил, проблемы с сердцем.
Давления на фоне стресса, головные боли апатия.
Да, сильные головные боли, нервное состояние, беспокойство
Повышение АД,раздражительност,неврозы,панические атаки,сильные головные боли
Поднимается скачет давление,депрессия
Слабость нет желания активно двигаться, сонливость.
Головные боли,слабость.боль в суставах,шаткость при ходьбе.
Okay
Да, боль в суставах
Давление, головная боль, беспокойство, раздражительность, бессонница.
Перепад настроения, бессонница, слабость, головная боль
Слабость,сонливость и состояние зомби
Головные боли, вялость, и то жарко то холодно .
Очень непонятные семьомы если честно.
Давление и сердца.
Учащается сердцебиение
задыхаюсь
Перебои в сердце, плохое настроение,плохое самочувствие.
Ночью ад230 страх головокружение все болит ужас
СЛАБОСТЬ АПАТИЯ.ВАЛЯТСЯ ДОМА С КНИГОЙ
Высокое давление
1 августа было очень плохо давление 22о/120.
Каждый раз по разному: сильная головная боль, которая не снимается никакими таблетками... Иногда, дикая сонливость.Спала бы сутки! Часто просто качает, как буд-то, на яхте... В последнее время, начало прыгать давление...(((
Головные боли, бессонница..
Головная боль, повышение давления.
Обычно у меня при магнитных бурях усугубляются панические атаки, учащается сердцебиение ,холодные конечности, крутит ноги,кружится голова. И сейчас вот,не уснуть, паническая атака,лежу глазами лупаю и гоняю всякие мысли не хорошие и сердце колотится и в туалет часто бегаю,и голова немного кружится,решила посмотреть, нет ли бури а оказывается есть.... муж говорит я придумываю сама себе это все,типа узнала что буря и сразу накручиваю себя до панической атаки,ан нет! Я узнаю о том что сегодня буря только тогда,когда мне становится хреново и я начинаю смотреть в интернете, что сегодня в атмосфере. Так что,это реально все... боль,печаль.... Анна,34 года.
Аритмия
Головокружение,скачки давления,тахикардия
Скачки
Давления
Слабость, головокружение временнами и упадок сил ощутимы
Болит голова, подъем давления
мучает головная боль,приступы эпилепсии
Головная боль
Скачет сердце, иногда головокружение, поднимается давление, нервозность
Головная боль. Головокружение.