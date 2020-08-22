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Образование / Общество

NASA: К сентябрю 2020 на Землю упадет гигантский астероид. США готовится к удару уже 4 месяца

21:45 22.08.2020 Фото: pxhere
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Ожидалось, что падение крупного тела состоится в апреле, в связи с чем был затеян карантин. Сейчас же, по словам НАСА, столкновение намечается на сентябрь. Информация о катастрофе дошла от высокопоставленных лиц, работающих в Пентагоне.

NASA: К сентябрю 2020 на Землю упадет гигантский астероид. США готовится к удару уже 4 месяца
Всё началось с того, что НАСА опубликовало новость о прохождении Земли через облако космического мусора

16 июня на канале Israeli News Live вышло видеосообщение от его владельца, что в сентябре на нашу планету упадет астероид чудовищного размера. Информация о катастрофе дошла от высокопоставленных лиц, работающих в Пентагоне.

Специалисты знают об ударе и готовятся к нему уже четыре месяца. Всё началось с того, что НАСА опубликовало новость о прохождении Земли через облако космического мусора. Как правило, все объекты обычно притягиваются Юпитером или другими массивными телами, но не в этот раз: все планеты сгруппировались в одной области относительно Солнца.

Ожидалось, что падение крупного тела состоится в апреле, в связи с чем был затеян карантин. Сейчас же, по словам НАСА, столкновение намечается на сентябрь. Интересно, что вторая волна коронавируса тоже ожидается в сентябре. По-хорошему прогнозирование вспышек должно базироваться на волнах пандемии и инкубационном периоде.

Один астероид, по всей видимости, упал: он спровоцировал пылевую бурю, которая пронеслась над Атлантическим океаном, то якобы был «песок из Сахары».

Прежде чем продолжать анализировать остальные факты, стоит отметить, что канал Israeli News Live является весьма серьезным источником, который не грешит распространением фейков и нагнетанием обстановки.

Нужно выделить весьма странную статистику по количеству астероидов возле Земли, которые находятся на расстоянии ближе, чем Луна. 23 апреля их было примерно сорок, а в мае они куда-то исчезли – стало только девять. Таких резких изменений не бывает: явно НАСА замалчивает статистику.

Источник: planetanovosti

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От редакции

Верите в падение данного астероида?

Аноним, 06 августа 2020 14:18
НВР:
Главное от короны успеть привиться.
Аноним, 06 августа 2020 14:19
Если что-то большое падает, его видно и слышно за сотни километров и с песком не перепутать.
Аноним, 06 августа 2020 14:23
Астероид уже упал.
Из него вылез Ковид19.
Как в фильме Эволюция (2001)
Поросёнок Пётр, 10 августа 2020 02:07
Хороший фильм, весёлый :)
Аноним, 09 августа 2020 21:09
господа вы на какой помойке находите такие новости? все облазил ни одного официального источника не нашел в том числе и зарубежные.
Наталья Юрьевна, 10 августа 2020 23:53
Полностью Вас поддерживаю! Что больше не о чем писать?
Поросёнок Пётр, 10 августа 2020 02:10
Упасть конечно может, что было и не раз, но, скрыть информацию об приближении больших объектов в современном мире не получится, об этом бы уже трубили все астрономические ресурсы.
Аноним, 10 августа 2020 07:07
Главное успеть обнять близких и произнести "главные"слова...Мы песчинки в мире звезд.
Аноним, 10 августа 2020 22:51
смерть лишь мгновенный переход к новой жизни, вот только кем, когда и где, - неизвестно.
Аноним, 11 августа 2020 04:19
НВР:
Нет
НВР, 16 августа 2020 13:00
А пожить то хочется, пусть даже так плохо....
князь пржевальский, 17 августа 2020 17:13
необходима многократная проверка
Аноним, 17 августа 2020 22:57
НВР:
Да
Аноним, 18 августа 2020 06:51
НВР:
Нет
Нет
Аноним, 18 августа 2020 14:55
ну вот и всё ну вот и всё:)
Аноним, 18 августа 2020 23:12
Хватит людям негатив выпаривать,какой астероид?Там ничего нет,там разрывает все что туда попадает,вы летаете не в космосе,ваши фото сфотошоплены и придуманы,дураков нет!
Аноним, 20 августа 2020 02:11
НВР:
Неа

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