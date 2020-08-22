Как понять, что 5000 купюра фальшивая? Что будет, если ей расплатиться?

В России растет объем поддельных банкнот, пишут «Известия» со ссылкой на данные Центрального банка. В первой половине этого года число фальшивых купюр увеличилось до 19 тысяч штук, в последние два года показатель был на 1000 «липовых» банкнот меньше — 18 000.
Больше всего поддельных пятитысячных купюр — за шесть месяцев таких обнаружено 14,7 тысячи. Это в 1,2 раза больше, чем два года назад.
Распознать фальшивку реально: в Центробанке рекомендуют контролировать не менее трех защитных признаков при проверке банкноты. Рассказываем, как это сделать без лупы.
Деньги печатаются на специальной бумаге, которая имеет несколько защитных признаков:
Во-первых, это водяные знаки. При просвете должны быть видны номинал банкноты и портрет Муравьева-Амурского. Фальшивомонетчики умеют подделывать водяные знаки, но они получаются темными и неровными: это тоже маркер поддельной банкноты;
Во-вторых, защитные нити. Они есть на лицевой и оборотной сторонах банкноты. Их также можно увидеть на просвет;
В-третьих, защитные цветные волокна.
«Денежную» бумагу можно отличить на ощупь, а можно поставить небольшой эксперимент: капнуть на банкноту йодом. Если она посинеет, значит, купюра содержит целлюлозу и перед вами подделка.
Если изменить угол обзора купюры, можно увидеть:
изменение изображения на защитной линии;
с правой стороны ленты с надписью «Хабаровск» должно быть изображение букв «РР»;
Подлинность банкноты можно определить и на ощупь:
на купюре есть выпуклые элементы: нужны они для слабовидящих людей. Это надпись «билет банка России» вверху, а также точки и линии, расположенные на левой стороне. Кроме того, рельефной должна быть цифра 5000.
Что делать, если подсунули фальшивку?
В случае обнаружения фальшивой купюры, следует обратиться в правоохранительные органы. Можно ограничиться письменным заявлением, а можно вызвать полицию на место происшествия, чтобы факт получения подделки был зафиксирован документально.
Если подлинность купюры вызывает сомнения, ее можно сдать на экспертизу. Сделать это можно в любом банковском отделении: по закону финансовые учреждения обязаны принимать такие деньги и перенаправлять на проверку в Центробанк. Гражданину, обнаружившему фальшивку, нужно написать заявление. Если банкнота оказывается «липовой», возврату или обмену она не подлежит.
А вот расплачиваться поддельной банкнотой не стоит: за это предусмотрена уголовная ответственность (186-я статья) и восьмилетний тюремный срок.
Источник: aif.ru