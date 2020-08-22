Как понять, что 5000 купюра фальшивая? Что будет, если ей расплатиться?

Расплачиваться поддельной банкнотой не стоит: за это предусмотрена уголовная ответственность (186-я статья) и восьмилетний тюремный срок.

Если подлинность купюры вызывает сомнения, ее можно сдать на экспертизу

В России растет объем поддельных банкнот, пишут «Известия» со ссылкой на данные Центрального банка. В первой половине этого года число фальшивых купюр увеличилось до 19 тысяч штук, в последние два года показатель был на 1000 «липовых» банкнот меньше — 18 000.

Больше всего поддельных пятитысячных купюр — за шесть месяцев таких обнаружено 14,7 тысячи. Это в 1,2 раза больше, чем два года назад.

Распознать фальшивку реально: в Центробанке рекомендуют контролировать не менее трех защитных признаков при проверке банкноты. Рассказываем, как это сделать без лупы.

Деньги печатаются на специальной бумаге, которая имеет несколько защитных признаков:

Во-первых, это водяные знаки. При просвете должны быть видны номинал банкноты и портрет Муравьева-Амурского. Фальшивомонетчики умеют подделывать водяные знаки, но они получаются темными и неровными: это тоже маркер поддельной банкноты;

Во-вторых, защитные нити. Они есть на лицевой и оборотной сторонах банкноты. Их также можно увидеть на просвет;

В-третьих, защитные цветные волокна.

«Денежную» бумагу можно отличить на ощупь, а можно поставить небольшой эксперимент: капнуть на банкноту йодом. Если она посинеет, значит, купюра содержит целлюлозу и перед вами подделка.

Если изменить угол обзора купюры, можно увидеть:

изменение изображения на защитной линии;

с правой стороны ленты с надписью «Хабаровск» должно быть изображение букв «РР»;



герб Хабаровска должен менять цвет: из фиолетового в зеленый и наоборот;

Подлинность банкноты можно определить и на ощупь:

на купюре есть выпуклые элементы: нужны они для слабовидящих людей. Это надпись «билет банка России» вверху, а также точки и линии, расположенные на левой стороне. Кроме того, рельефной должна быть цифра 5000.

Что делать, если подсунули фальшивку?

В случае обнаружения фальшивой купюры, следует обратиться в правоохранительные органы. Можно ограничиться письменным заявлением, а можно вызвать полицию на место происшествия, чтобы факт получения подделки был зафиксирован документально.

Если подлинность купюры вызывает сомнения, ее можно сдать на экспертизу. Сделать это можно в любом банковском отделении: по закону финансовые учреждения обязаны принимать такие деньги и перенаправлять на проверку в Центробанк. Гражданину, обнаружившему фальшивку, нужно написать заявление. Если банкнота оказывается «липовой», возврату или обмену она не подлежит.

А вот расплачиваться поддельной банкнотой не стоит: за это предусмотрена уголовная ответственность (186-я статья) и восьмилетний тюремный срок.

Источник: aif.ru