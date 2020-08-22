22.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Образование / Общество

Перейдут ли вузы на дистанционку с 1 сентября 2020, разъясняем

20:13 22.08.2020 Фото: pixabay.com
0

На входе у вузы всем будут измерять температуру, проверять наличие масок, везде будут установлены санитайзеры и аппараты по дезинфекции воздуха.

Перейдут ли вузы на дистанционку с 1 сентября 2020, разъясняем
Занятия в российских школах с 1 сентября начнутся в очном формате

Учебный год в российских вузах начнется по графику, 1 сентября.
Минобрнауки не планирует переносить начало учёбы на более поздний срок, говорится в сообщении, опубликованному на сайте ведомства.

-Дальнейшие решения будут зависеть от эпидемиологической ситуации в конкретном субъекте РФ, - уточняется в публикации.

Российские студенты начнут учебный год с соблюдением всех необходимых мер санитарно-эпидемиологической безопасности. На входе у вузы всем будут измерять температуру, проверять наличие масок, везде будут установлены санитайзеры и аппараты по дезинфекции воздуха.

-Создание подобных органов законодательством не предусмотрено, а деятельность является неконституционной, - добавил Конюк.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Будет всплеск ковид после 1 сентября?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Следы алкоголя и кофеина в моче Алексея Навального нашел минздрав Омска 2
22:43 22-08-2020
Следы алкоголя и кофеина в моче Алексея Навального нашел минздрав Омска
БердскВ белом кружевном коротком платье и ярко-красных кроссовках вышла замуж Виктория за Константина 21 августа 2020 года в Бердске
22:36 22-08-2020
В белом кружевном коротком платье и ярко-красных кроссовках вышла замуж Виктория за Константина 21 августа 2020 года в Бердске
БердскЛишь один знак Зодиака астрологи считают самым мудрым и именно его невозможно никому обмануть. Ты и есть этот знак? 1083
21:48 22-08-2020
Лишь один знак Зодиака астрологи считают самым мудрым и именно его невозможно никому обмануть. Ты и есть этот знак?
NASA: К сентябрю 2020 на Землю упадет гигантский астероид. США готовится к удару уже 4 месяца 17
21:45 22-08-2020
NASA: К сентябрю 2020 на Землю упадет гигантский астероид. США готовится к удару уже 4 месяца
Подробный гороскоп от астролога Павла Глобы на август 2020 года для всех знаков зодиака 23
21:43 22-08-2020
Подробный гороскоп от астролога Павла Глобы на август 2020 года для всех знаков зодиака
БердскКакие 3 выплаты на детей получат россияне в августе -2020: размер выплаты, возраст детей и как получить? 3599
21:43 22-08-2020
Какие 3 выплаты на детей получат россияне в августе -2020: размер выплаты, возраст детей и как получить?
БердскВыплаты Путина: какого числа приходят в августе 2020 - 5000, 10000, 3000 рублей 262
21:40 22-08-2020
Выплаты Путина: какого числа приходят в августе 2020 - 5000, 10000, 3000 рублей
Подробный календарь церковных праздников на август 2020 года 6
21:40 22-08-2020
Подробный календарь церковных праздников на август 2020 года
10 000 руб. в августе не для всех. Кто не получит "путинское" пособие? 301
21:39 22-08-2020
10 000 руб. в августе не для всех. Кто не получит
БердскБез фаты, но в белом платье «рыбка» вышла замуж за Евгения в розовом галстуке 31-летняя Яна в Бердске. Многократно "Поздравляем!" 12
21:36 22-08-2020
Без фаты, но в белом платье «рыбка» вышла замуж за Евгения в розовом галстуке 31-летняя Яна в Бердске. Многократно