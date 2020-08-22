Перейдут ли вузы на дистанционку с 1 сентября 2020, разъясняем

На входе у вузы всем будут измерять температуру, проверять наличие масок, везде будут установлены санитайзеры и аппараты по дезинфекции воздуха.

Занятия в российских школах с 1 сентября начнутся в очном формате

Учебный год в российских вузах начнется по графику, 1 сентября.

Минобрнауки не планирует переносить начало учёбы на более поздний срок, говорится в сообщении, опубликованному на сайте ведомства.

-Дальнейшие решения будут зависеть от эпидемиологической ситуации в конкретном субъекте РФ, - уточняется в публикации.

Российские студенты начнут учебный год с соблюдением всех необходимых мер санитарно-эпидемиологической безопасности. На входе у вузы всем будут измерять температуру, проверять наличие масок, везде будут установлены санитайзеры и аппараты по дезинфекции воздуха.

-Создание подобных органов законодательством не предусмотрено, а деятельность является неконституционной, - добавил Конюк.