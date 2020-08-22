В белом кружевном коротком платье и ярко-красных кроссовках вышла замуж Виктория за Константина 21 августа 2020 года в Бердске

Невеста рассказала, что добилась любви своего избранника, похудев на 30 килограммов.

Сама добилась мужа невеста из Бердска

21 августа узами брака себя связали бердчане Виктория и Константин. Невеста облачилась в легкое, кружевное, летнее платье до колен, сверху которого она накинула белую джинсовую жилетку. При этом девушка выделялась среди остальных невест - на ней были ярко-красные кроссовки. Голову невесты украшала скромная диадема. Жених был одет в белую рубашку с закатанными по локти рукавами и джинсы.

Четыре года назад между Викторией и Константином уже завязывались отношения, однако, как рассказала невеста, причиной их расставания оказался ее лишний вес:

-Я была необъятных размеров, из-за этого мы расстались.

Однако, спустя некоторое время Виктория твердо решила измениться:

-Добиваясь его, я сбросила 30 килограммов. Случайно встретились и больше не расставались. Не всегда мужчины добиваются женщин. Сейчас меньше добиваются.

Свадебная церемония с караваем

Свадьба молодожен прошла в традиционном стиле - с солью и караваем, которым молодожены по очереди накормили гостей.

- А сейчас вы накормите друг друга в знак последней соли, которой вы друг другу насолили, - произнесла мама невесты.

Редакция “Курьер. Среда. Бердск” желает молодоженам крепкого брака и семейного счастья.