"За сородичей обидно?": Шлюхой назвал заявившую о плохом сексе с пошляками девушку житель Бердска

Бердчанка спросила в соцсетях, у всех ли так: "Чем больше я сплю с разными мужиками, тем больше убеждаюсь, что чем пошлее мысли/рассуждения/разговоры/цели у него, тем он хуже в постели". А что по Фрейду?

Девушка поделилась своими любовными наблюдениями в соцсетях

- Чем больше я сплю с разными мужиками, тем больше убеждаюсь, что чем пошлее мысли/рассуждения/разговоры/цели у него, тем он хуже в постели. Надеюсь, это у меня одной так, или это закономерность такая? Что говорит Фрейд? - написала в группу "Подслушано в Бердске" соцсети "Вконтакте" анонимная жительница Бердска сегодня, 21 августа.

За такие рассуждения пользователь соцсети Игорь назвал бердчанку девушкой легкого поведения. Екатерина поинтересовалась:

- Игорь, за сородичей обидно?

Жительница Бердска Анастасия заявила: связи между словами и действиями мужчин в постели нет. А Вячеслав попросил автора поста написать ему личное сообщение.