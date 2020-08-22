22.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Навального погрузили в самолет для отправки на лечение в ФРГ

09:02 22.08.2020 Фото: Twitter
2 1

Сейчас оппозиционер находится в коме, его подключили к аппарату ИВЛ. Утром 21 августа в Омск прибыли врачи из Германии. Родные Навального настаивали на его перевозке в одну из немецких клиник.

Навального погрузили в самолет для отправки на лечение в ФРГ
Навального погрузили на борт самолета

Находящегося в коме оппозиционного политика Алексея Навального погрузили на борт самолета Bombardier Challenger 604, который перевезет его в Германию. Об этом сообщает 22 августа в Twitter его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

Она добавила, что жена Навального Юлия находится с ним.

Напомним, 20 августа на пути из Томска в Москву Алексей Навальный почувствовал себя плохо в самолете. Лайнер пришлось экстренно посадить в Омске. Навального госпитализировали, сейчас он находится в коме, его подключили к аппарату ИВЛ. Утром 21 августа в Омск прибыли врачи из Германии. Родные Навального настаивали на его перевозке в одну из немецких клиник.

Накануне основатель фонда Cinema for Peace Яка Бизил, который стал инициатором транспортировки Алексея Навального в Германию, заявил, что прибывший в Омск борт не вылетит в ФРГ без политика, передает РИА Новости.

Бизил рассказал, что подготовка самолета началась во второй половине дня четверга, инициаторы подбирали профессиональный персонал, обеспечивали их визами, подтверждениями отсутствия коронавируса.

"В последний момент в 23.00 мы получили подтверждение (берлинской университетской клиники) "Шарите" о готовности принять (Навального), в 0.30 было получено подтверждение российских властей, что пролет согласован. В 1.00-2.00 пилоты отправились на борт, а в 3.11 самолет вылетел", - рассказал он на пресс-конференции в Cinema for Peace.

По словам Бизила, изначально "было предположение, что Навального можно забрать". "К нашему удивлению, после того, как днем ранее сказали, что Навальный может лететь, хотя он без сознания и в коме, это будет возможно, нам сказали, что это невозможно", - заявил он.

По его словам, Cinema for Peace удалось найти решение, что "самолет останется там (в Омске)". "Он полетит обратно только тогда, когда запланированный (к транспортировке) пассажир будет там (на борту)", - добавил Бизил.

В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент в реанимации. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление. В больнице говорили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь, но находится в коме. Замглавврача больницы Анатолий Калиниченко в пятницу утром сообщал, что по итогам исследований ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента не выявлено.

Позже главврач больницы Александр Мураховский заявил, что медики считают основным рабочим диагнозом Навального нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.

Берлинская организация Cinema for Peace выступила с инициативой транспортировки блогера в берлинскую клинику "Шарите". Самолет из Нюрнберга уже прибыл в Омск, однако, по словам главврача омской больницы, врачебный консилиум пришел к выводу о невозможности транспортировки, чтобы не рисковать жизнью пациента: угрозу может представлять перепад давления при взлете, ранее именно во время взлета состояние Навального резко ухудшилось.

Мураховский сообщил, что консилиум с участием немецких медиков принял решение оставить Навального в больнице до стабилизации его состояния. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле не видят препятствий для транспортировки Навального для лечения за рубеж, кроме врачебного решения.

Мнение читателей
0
0
1
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Немецкие врачи вылечат?

Аноним, 22 августа 2020 10:10
Почему только одного?
Взяли бы с собой ещё пациентов попутно.
Аноним, 22 августа 2020 10:56
Наконец то, там выяснят всю правду. В России сейчас верить официальным лицам нельзя. Это как верить Дробинской, которая рассказывает про коронавирус в Бердске.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Основные фишки осенних свадебных платьев: тренды сезона и важные нюансы при выборе наряда
11:55 22-08-2020
Основные фишки осенних свадебных платьев: тренды сезона и важные нюансы при выборе наряда
Как подготовить почву к дачному сезону 2021
11:54 22-08-2020
Как подготовить почву к дачному сезону 2021
БердскПока родители за уши не оттянут: список книг-новинок для чтения детям в Бердске? 1
11:45 22-08-2020
Пока родители за уши не оттянут: список книг-новинок для чтения детям в Бердске?
Старик покончил с собой из-за обвинений в выращивании конопли и хранении марихуаны
11:44 22-08-2020
Старик покончил с собой из-за обвинений в выращивании конопли и хранении марихуаны
БердскВ справке о смерти COVID-19: Скончались мужчина 72 года и женщины 72 и 80 лет за сутки на 22 августа в Новосибирской области
11:29 22-08-2020
В справке о смерти COVID-19: Скончались мужчина 72 года и женщины 72 и 80 лет за сутки на 22 августа в Новосибирской области
Трупы утонувших школьниц достали из водоема. Девочки приехали в гости к дяде
11:21 22-08-2020
Трупы утонувших школьниц достали из водоема. Девочки приехали в гости к дяде
71-летняя Алла Пугачева променяла парик на стильное боб каре
11:20 22-08-2020
71-летняя Алла Пугачева променяла парик на стильное боб каре
Что нужно есть на завтрак? Эксперты составили идеальное меню
11:13 22-08-2020
Что нужно есть на завтрак? Эксперты составили идеальное меню
22 августа - День Государственного флага Российской Федерации
11:10 22-08-2020
22 августа - День Государственного флага Российской Федерации
Помощи у Путину просила супруга Навального для разрешения на его выезд за границу 1
11:00 22-08-2020
Помощи у Путину просила супруга Навального для разрешения на его выезд за границу