Навального погрузили в самолет для отправки на лечение в ФРГ

Сейчас оппозиционер находится в коме, его подключили к аппарату ИВЛ. Утром 21 августа в Омск прибыли врачи из Германии. Родные Навального настаивали на его перевозке в одну из немецких клиник.

Навального погрузили на борт самолета

Находящегося в коме оппозиционного политика Алексея Навального погрузили на борт самолета Bombardier Challenger 604, который перевезет его в Германию. Об этом сообщает 22 августа в Twitter его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

Она добавила, что жена Навального Юлия находится с ним.

Напомним, 20 августа на пути из Томска в Москву Алексей Навальный почувствовал себя плохо в самолете. Лайнер пришлось экстренно посадить в Омске. Навального госпитализировали, сейчас он находится в коме, его подключили к аппарату ИВЛ. Утром 21 августа в Омск прибыли врачи из Германии. Родные Навального настаивали на его перевозке в одну из немецких клиник.

Накануне основатель фонда Cinema for Peace Яка Бизил, который стал инициатором транспортировки Алексея Навального в Германию, заявил, что прибывший в Омск борт не вылетит в ФРГ без политика, передает РИА Новости.

Бизил рассказал, что подготовка самолета началась во второй половине дня четверга, инициаторы подбирали профессиональный персонал, обеспечивали их визами, подтверждениями отсутствия коронавируса.

"В последний момент в 23.00 мы получили подтверждение (берлинской университетской клиники) "Шарите" о готовности принять (Навального), в 0.30 было получено подтверждение российских властей, что пролет согласован. В 1.00-2.00 пилоты отправились на борт, а в 3.11 самолет вылетел", - рассказал он на пресс-конференции в Cinema for Peace.

По словам Бизила, изначально "было предположение, что Навального можно забрать". "К нашему удивлению, после того, как днем ранее сказали, что Навальный может лететь, хотя он без сознания и в коме, это будет возможно, нам сказали, что это невозможно", - заявил он.

По его словам, Cinema for Peace удалось найти решение, что "самолет останется там (в Омске)". "Он полетит обратно только тогда, когда запланированный (к транспортировке) пассажир будет там (на борту)", - добавил Бизил.

В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент в реанимации. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление. В больнице говорили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь, но находится в коме. Замглавврача больницы Анатолий Калиниченко в пятницу утром сообщал, что по итогам исследований ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента не выявлено.

Позже главврач больницы Александр Мураховский заявил, что медики считают основным рабочим диагнозом Навального нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.

Берлинская организация Cinema for Peace выступила с инициативой транспортировки блогера в берлинскую клинику "Шарите". Самолет из Нюрнберга уже прибыл в Омск, однако, по словам главврача омской больницы, врачебный консилиум пришел к выводу о невозможности транспортировки, чтобы не рисковать жизнью пациента: угрозу может представлять перепад давления при взлете, ранее именно во время взлета состояние Навального резко ухудшилось.

Мураховский сообщил, что консилиум с участием немецких медиков принял решение оставить Навального в больнице до стабилизации его состояния. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле не видят препятствий для транспортировки Навального для лечения за рубеж, кроме врачебного решения.