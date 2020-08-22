20 августа отец русского перфоманса Александр Донской и его идейные соратницы перекрыли Арбат в Москве, демонстрируя прохожим свои небритые подмышки. В руках они держали таблички «Я за натуральность».
Таким способом Александр Донской выразил поддержку сторонникам бодипозитива и призвал людей учиться терпимости по отношению друг к другу.
После перфоманса бывший мэр Архангельска поделился новостью, что станет главой предвыборного штаба Дональда Трампа в России.
Александр Донской уверен, что грамотная работа российского предвыборного штаба поможет действующему президенту США опередить конкурентов и победить на выборах с убедительным отрывом. Госдепартамент США обязан признать участие российского штаба вмешательством в американские выборы. Ранее власти США неоднократно заявляли о возможных попытках российского вмешательства в выборы и даже назначили награду $10 млн за информацию о подобных действиях. ⠀
Александр Донской надеется получить эти деньги и потратить половину средств на поддержку Трампа в России, а половину на свои перфомансы в США. ⠀