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На видео с волосатыми подмышками девушки и экс-мэр Архангельска перекрыли московский Арбат ⠀

18:28 22.08.2020 Фото: Стоп-кадр с видео
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Так Александр Донской выразил поддержку сторонникам бодипозитива. И сообщил, что открывает предвыборный штаб Дональда Трампа в Москве, чтобы Госдеп признал вмешательство и выплатил $10 млн.

На видео с волосатыми подмышками девушки и экс мэр Архангельска перекрыли московский Арбат ⠀
Девушки с волосатыми подмышками и экс-мэр Архангельска перекрыли московский Арбат ⠀

20 августа отец русского перфоманса Александр Донской и его идейные соратницы перекрыли Арбат в Москве, демонстрируя прохожим свои небритые подмышки. В руках они держали таблички «Я за натуральность».

Таким способом Александр Донской выразил поддержку сторонникам бодипозитива и призвал людей учиться терпимости по отношению друг к другу.

После перфоманса бывший мэр Архангельска поделился новостью, что станет главой предвыборного штаба Дональда Трампа в России.

Александр Донской уверен, что грамотная работа российского предвыборного штаба поможет действующему президенту США опередить конкурентов и победить на выборах с убедительным отрывом. Госдепартамент США обязан признать участие российского штаба вмешательством в американские выборы. Ранее власти США неоднократно заявляли о возможных попытках российского вмешательства в выборы и даже назначили награду $10 млн за информацию о подобных действиях. ⠀

Александр Донской надеется получить эти деньги и потратить половину средств на поддержку Трампа в России, а половину на свои перфомансы в США. ⠀

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От редакции

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Аноним, 22 августа 2020 19:40
"натурелло", - это хорошо, но в меру. Помню летние автобусы Бердска, набитые рабочим людом после смены. Дух стоял особенный, ведь подмышки дамы тогла не брили!

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