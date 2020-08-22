Дождливая и холодная суббота ждет 22 августа жителей Бердска

Столбик термометра не поднимется выше +20 градусов. Аналогичную погоду синоптики обещают бердчанам и в воскресенье, 23 августа.

В последней декаде августа в Бердске испортилась погода

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в Новосибирской области в ближайшие сутки ожидается переменная облачность, в отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами туманы.

Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +5, +10°C, местами до +15°C, днём +17, +22°C.

В Бердске 22 августа синоптики обещают дожди в первой половине дня, вечером, возможно, осадков не будет, но сохранится пасмурная погода. Воздух в Бердске в субботу прогреется до +20 градусов.

Такую же погоду прогнозируют для бердчан и на воскресенье, 23 августа. Ожидается, что дожди прекратятся только к концу следующей недели.