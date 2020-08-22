22.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Дождливая и холодная суббота ждет 22 августа жителей Бердска

09:43 22.08.2020 Фото: ГУ МЧС по НСО
0

Столбик термометра не поднимется выше +20 градусов. Аналогичную погоду синоптики обещают бердчанам и в воскресенье, 23 августа.

Дождливая и холодная суббота ждет 22 августа жителей Бердска
В последней декаде августа в Бердске испортилась погода

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в Новосибирской области в ближайшие сутки ожидается переменная облачность, в отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами туманы.

Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +5, +10°C, местами до +15°C, днём +17, +22°C.

В Бердске 22 августа синоптики обещают дожди в первой половине дня, вечером, возможно, осадков не будет, но сохранится пасмурная погода. Воздух в Бердске в субботу прогреется до +20 градусов.

Такую же погоду прогнозируют для бердчан и на воскресенье, 23 августа. Ожидается, что дожди прекратятся только к концу следующей недели.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Все, наступила осень?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Основные фишки осенних свадебных платьев: тренды сезона и важные нюансы при выборе наряда
11:55 22-08-2020
Основные фишки осенних свадебных платьев: тренды сезона и важные нюансы при выборе наряда
Как подготовить почву к дачному сезону 2021
11:54 22-08-2020
Как подготовить почву к дачному сезону 2021
БердскПока родители за уши не оттянут: список книг-новинок для чтения детям в Бердске? 1
11:45 22-08-2020
Пока родители за уши не оттянут: список книг-новинок для чтения детям в Бердске?
Старик покончил с собой из-за обвинений в выращивании конопли и хранении марихуаны
11:44 22-08-2020
Старик покончил с собой из-за обвинений в выращивании конопли и хранении марихуаны
БердскВ справке о смерти COVID-19: Скончались мужчина 72 года и женщины 72 и 80 лет за сутки на 22 августа в Новосибирской области
11:29 22-08-2020
В справке о смерти COVID-19: Скончались мужчина 72 года и женщины 72 и 80 лет за сутки на 22 августа в Новосибирской области
Трупы утонувших школьниц достали из водоема. Девочки приехали в гости к дяде
11:21 22-08-2020
Трупы утонувших школьниц достали из водоема. Девочки приехали в гости к дяде
71-летняя Алла Пугачева променяла парик на стильное боб каре
11:20 22-08-2020
71-летняя Алла Пугачева променяла парик на стильное боб каре
Что нужно есть на завтрак? Эксперты составили идеальное меню
11:13 22-08-2020
Что нужно есть на завтрак? Эксперты составили идеальное меню
22 августа - День Государственного флага Российской Федерации
11:10 22-08-2020
22 августа - День Государственного флага Российской Федерации
Помощи у Путину просила супруга Навального для разрешения на его выезд за границу 1
11:00 22-08-2020
Помощи у Путину просила супруга Навального для разрешения на его выезд за границу