Взорвалась многоэтажка: Трупы 8-летнего мальчика и двух женщины нашли под завалами в Ярославле

Из-за взрыва газа произошло обрушение пола шестого этажа, и конструкции обрушились на первый этаж. Есть опасность обрушения висящих плит с шестого этажа.

Взрыв жилого дома в Ярославле: под завалами нашли тело второй погибшей женщины и 8-летнего ребенка

В Ярославле на месте взрыва жилого дома на улице Батова под завалами на втором этаже найдено тело женщины. Это третья погибшая при взрыве газа, произошедшего вечером в пятницу. Тело 8-летнего ребенка, которого долго искали, тоже обнаружено под завалами.

Личность первой погибшей женщины уже установлена — это 66-летняя Елена Калошина, преподаватель художественной школы «Канцона».

Из-за взрыва в Ярославле объявлен режим чрезвычайной ситуации, сообщает РИА Новости. Следственный комитет РФ по Ярославской области возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека» (пункт «в» часть 2 статьи 238 УК РФ).

В МЧС сообщили, что есть угроза обрушения висящих на уровне шестого этажа плит, что осложняет разбор завалов.

— Произошло обрушение пола шестого этажа, и конструкции обрушились на первый этаж. Получился такой спрессованный завал. Есть опасность обрушения висящих плит с шестого этажа. Поэтому разбор осложняется этой угрозой, — сказал начальник ГУ МЧС по региону Олег Бочаров, его слова цитирует ТАСС.

Спасательные работы завершены, людей под завалами на месте обрушившегося подъезда жилого дома в Ярославле больше нет, сообщил начальник ГУ МЧС.

— В пострадавшем подъезде зарегистрировано 115 человек (21 несовершеннолетний), из них регистрацию на данный момент прошли 73 проживающих. С целью недопущения случаев мародерства силами полиции и Росгвардии организована охрана и совместное патрулирование места происшествия. Продолжаются аварийно-спасательные работы, — рассказали в штабе, который развернули у дома.