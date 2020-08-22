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Попали на видео последствия взрыва газа в 9-этажке в Ярославле. Есть жертвы

09:33 22.08.2020 Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
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Завершены спасательные работы на месте взрыва газа в жилом доме. Полностью разрушено 6 квартир. Многоэтажку будут укреплять.

Попали на видео последствия взрыва газа в 9 этажке в Ярославле. Есть жертвы
Сообщение о взрыве газа поступило в МЧС в пятницу, 21 августа, около 19:30 мск

Спасательные работы на месте взрыва газа в многоэтажном доме Ярославля завершены. Об этом сообщил в ночь на 22 августа начальник ГУ МЧС по региону Олег Бочаров:

-Работы спасательные завершены. Будет приниматься сейчас решение по укреплению конструкций и дальнейшего разбора завалов.

Начальник регионального главка МЧС также подтвердил, что третьим погибшим при взрыве газа стал восьмилетний мальчик. Спасатели обнаружили его тело под завалами в 03:15 (время совпадает с московским).

Бочаров также подчеркнул, что судьба всех жильцов пострадавшего подъезда известна. Представитель ведомства отметил, что в общей сложности пострадало 12 квартир, из них шесть «получили полное разрушение».

В результате взрыва погибли три человека: две женщины и ребенок.

Сообщение о взрыве газа поступило в МЧС в пятницу, 21 августа, около 19:30 мск. Взрыв произошел в квартире на четвертом этаже. В результате во втором подъезде обрушились перекрытия с третьего по пятый этажи, начался пожар. Возгорание потушили, из дома эвакуировали 60 жильцов.

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От редакции

Укрепление дома разрушенного дома - разумное решение?

Аноним, 22 августа 2020 11:08
Это вопрос строительной экспертизы. Вопрос к специалистам. Нам, со стороны, кажется, что жить в таком подъезде больше нельзя - посыплется все обязательно!

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