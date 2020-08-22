Сроки завершения пандемии коронавируса назвала ВОЗ. Ждать еще долго

В мире число зараженных превысило 22,5 миллиона, умерли почти 800 тысяч человек. Но вакцина, по оценке экспертов, не ускорит победу над новым вирусом.

В ВОЗ оценили возможные сроки завершения пандемии коронавируса

Человечество сможет победить коронавирусную инфекцию примерно за два года. Такое мнение высказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адан Гебрейесус.

"В нашей ситуации есть большее количество технологий. При больших связях вирус быстрее распространяется, но у нас есть технологии, чтобы его остановить", - сказал он.

Гебрейесус отметил, что пандемия испанского гриппа, с которой человечество столкнулось в 1918 году, длилась два года, но с COVID-19 ВОЗ надеется справиться быстрее. В свою очередь, глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове сообщила, что организация создала рабочую группу по определению мутаций COVID-19.

В начале августа чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения подтвердил, что пандемия COVID-19 продолжает являться чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, и отметил, что она будет длиться еще долго.

Комитет выразил "признательность ВОЗ и партнерам за их усилия по борьбе с пандемией COVID-19 и отметил ожидаемую длительную продолжительность этой пандемии, указав на важность последовательных усилий общин, а также национальных, региональных и глобальных мер по борьбе с болезнью". Комитет также призвал молодежь играть активную роль в предотвращении распространения заболевания.

Люди начнут получать вакцину против коронавируса не ранее первой половины 2021 года, заявил в конце июля директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

По словам Райана, несмотря на прогресс в разработке, необходимо оставаться реалистами относительно сроков получения препарата. Он также отметил, что ВОЗ работает над обеспечением всеобщего доступа к вакцине.

"Вакцины от этой пандемии не для богатых, не для бедных, они для всех", — цитирует Райана РИА Новости.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию.

В мире число зараженных превысило 22,5 миллиона, умерли почти 800 тысяч человек.

Всего с начала пандемии в России выявили 946 976 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 16 189 летальных исходов, выздоровели 761 330 человек.