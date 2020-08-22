Регистрировать автомобили в МФЦ разрешил Мишустин. Полный текст постановления

Михаил Мишустин подписал постановление о регистрации транспортных средств в МФЦ

Регистрировать транспорт можно будет в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Новый сервис станет доступен благодаря привлечению сотрудников МВД к работе на территории МФЦ. С ними заявителям предстоит иметь дело только на этапе осмотра автомобиля. Приёмом заявлений автовладельцев будут заниматься сотрудники МФЦ. Они же выдадут готовые документы.

Услугой по регистрации транспортных средств можно будет воспользоваться в центрах, располагающих нужной инфраструктурой для обслуживания автомобилистов.

В целом, принятое постановление позволит упростить процедуру госрегистрации, сэкономить время владельцам транспортных средств и расширить спектр услуг, предоставляемых в МФЦ.

Подписанным документом внесены изменения в постановления Правительства от 27 сентября 2011 года №797, от 12 декабря 2012 года №1284, от 22 декабря 2012 года №1376.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 августа 2020 г. № 1215

МОСКВА

О внесении изменений в некоторые акты Правительства

Российской Федерации



Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в актыПравительства Российской Федерации.Председатель ПравительстваРоссийской Федерации М.МишустинУТВЕРЖДЕНЫпостановлением ПравительстваРоссийской Федерацииот 14 августа 2020 г. № 1215И З М Е Н Е Н И Я,которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации1. В постановлении Правительства Российской Федерацииот 27 сентября 2011 г. № 797 "О взаимодействии междумногофункциональными центрами предоставления государственныхи муниципальных услуг и федеральными органами исполнительнойвласти, органами государственных внебюджетных фондов, органамигосударственной власти субъектов Российской Федерации, органамиместного самоуправления" (Собрание законодательства РоссийскойФедерации, 2011, № 40, ст. 5559; 2012, № 53, ст. 7933; 2016, № 33, ст. 5183;№ 48, ст. 6777; 2017, № 6, ст. 949; 2018, № 37, ст. 5757; 2019, № 12,ст. 1324; № 47, ст. 6666; 2020, № 5, ст. 528):а) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:"рекомендуемый перечень государственных услуг, предоставлениекоторых в многофункциональных центрах предоставлениягосударственных и муниципальных услуг не может осуществляться безучастия должностных лиц федеральных органов исполнительной власти.";б) дополнить пунктом 48следующего содержания:"48. Установить, что организация предоставленияв многофункциональных центрах государственных услуг, определенныхрекомендуемым перечнем государственных услуг, предоставлениекоторых в многофункциональных центрах предоставлениягосударственных и муниципальных услуг не может осуществляться безучастия должностных лиц федеральных органов исполнительной власти,утвержденным настоящим постановлением, осуществляется присоблюдении требований, предусмотренных абзацем вторым пункта 1Правил организации деятельности многофункциональных центровпредоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденныхпостановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря2012 г. № 1376 "Об утверждении Правил организации деятельностимногофункциональных центров предоставления государственных имуниципальных услуг", за исключением действий, связанных с осмотромтранспортных средств, в случаях, установленных законодательствомРоссийской Федерации.";в) пункт 6 перечня государственных услуг, предоставление которыхорганизуется по принципу "одного окна" в многофункциональных центрахпредоставления государственных и муниципальных услуг федеральнымиорганами исполнительной власти и органами государственныхвнебюджетных фондов и результатом предоставления которых являетсядокумент, содержащий информацию из информационных систем органов,предоставляющих государственные услуги, утвержденного указаннымпостановлением, исключить;г) дополнить рекомендуемым перечнем государственных услуг,предоставление которых в многофункциональных центрах предоставлениягосударственных и муниципальных услуг не может осуществляться безучастия должностных лиц федеральных органов исполнительной власти,следующего содержания:"УТВЕРЖДЕНпостановлением ПравительстваРоссийской Федерацииот 27 сентября 2011 г. № 797РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬгосударственных услуг, предоставление которыхв многофункциональных центрах предоставления государственныхи муниципальных услуг не может осуществляться без участиядолжностных лиц федеральных органов исполнительной властиМВД РоссииРегистрация транспортных средств.".2. Пункт 5 перечня государственных услуг, в отношении которыхпроводится оценка гражданами эффективности деятельностируководителей территориальных органов федеральных органовисполнительной власти (их структурных подразделений) итерриториальных органов государственных внебюджетных фондов (ихрегиональных отделений), а также руководителей многофункциональныхцентров предоставления государственных и муниципальных услуг,утвержденного постановлением Правительства Российской Федерацииот 12 декабря 2012 г. № 1284 "Об оценке гражданами эффективностидеятельности руководителей территориальных органов федеральныхорганов исполнительной власти (их структурных подразделений) итерриториальных органов государственных внебюджетных фондов(их региональных отделений) с учетом качества предоставлениягосударственных услуг, руководителей многофункциональных центровпредоставления государственных и муниципальных услуг с учетомкачества организации предоставления государственных и муниципальныхуслуг, а также о применении результатов указанной оценки как основаниядля принятия решений о досрочном прекращении исполнениясоответствующими руководителями своих должностных обязанностей"(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 51, ст. 7219),исключить.3. Пункт 1 Правил организации деятельности многофункциональныхцентров предоставления государственных и муниципальных услуг,утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от22 декабря 2012 г. № 1376 "Об утверждении Правил организациидеятельности многофункциональных центров предоставлениягосударственных и муниципальных услуг" (Собрание законодательстваРоссийской Федерации, 2012, № 53, ст. 7932; 2017, № 10, ст. 1478; № 52,ст. 8143; 2019, № 5, ст. 392; 2020, № 4, ст. 391), дополнить абзацемследующего содержания:"Предоставление государственных услуг, определенныхрекомендуемым перечнем государственных услуг, предоставлениекоторых в многофункциональных центрах предоставлениягосударственных и муниципальных услуг не может осуществляться безучастия должностных лиц федеральных органов исполнительной власти,утвержденным постановлением Правительства Российской Федерацииот 27 сентября 2011 г. № 797 "О взаимодействии междумногофункциональными центрами предоставления государственныхи муниципальных услуг и федеральными органами исполнительнойвласти, органами государственных внебюджетных фондов, органамигосударственной власти субъектов Российской Федерации, органамиместного самоуправления", осуществляется с участием должностных лицфедеральных органов исполнительной власти, предоставляющихсоответствующую государственную услугу, на территориимногофункционального центра с учетом требований, предусмотренныхабзацем вторым настоящего пункта, за исключением действий, связанныхс осмотром транспортных средств, в случаях, установленныхзаконодательством Российской Федерации.".