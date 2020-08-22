Регистрировать автомобили в МФЦ разрешил Мишустин. Полный текст постановления

Регистрировать транспорт можно будет в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.
Новый сервис станет доступен благодаря привлечению сотрудников МВД к работе на территории МФЦ. С ними заявителям предстоит иметь дело только на этапе осмотра автомобиля. Приёмом заявлений автовладельцев будут заниматься сотрудники МФЦ. Они же выдадут готовые документы.
Услугой по регистрации транспортных средств можно будет воспользоваться в центрах, располагающих нужной инфраструктурой для обслуживания автомобилистов.
В целом, принятое постановление позволит упростить процедуру госрегистрации, сэкономить время владельцам транспортных средств и расширить спектр услуг, предоставляемых в МФЦ.
Подписанным документом внесены изменения в постановления Правительства от 27 сентября 2011 года №797, от 12 декабря 2012 года №1284, от 22 декабря 2012 года №1376.
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 14 августа 2020 г. № 1215
МОСКВА
О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты
Правительства Российской Федерации.
Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации
1. В постановлении Правительства Российской Федерации
от 27 сентября 2011 г. № 797 "О взаимодействии между
многофункциональными центрами предоставления государственных
и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной
власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами
местного самоуправления" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, № 40, ст. 5559; 2012, № 53, ст. 7933; 2016, № 33, ст. 5183;
№ 48, ст. 6777; 2017, № 6, ст. 949; 2018, № 37, ст. 5757; 2019, № 12,
ст. 1324; № 47, ст. 6666; 2020, № 5, ст. 528):
а) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
"рекомендуемый перечень государственных услуг, предоставление
которых в многофункциональных центрах предоставления
участия должностных лиц федеральных органов исполнительной власти.";
б) дополнить пунктом 48
следующего содержания:
"4
8. Установить, что организация предоставления
в многофункциональных центрах государственных услуг, определенных
рекомендуемым перечнем государственных услуг, предоставление
государственных и муниципальных услуг не может осуществляться без
участия должностных лиц федеральных органов исполнительной власти,
утвержденным настоящим постановлением, осуществляется при
соблюдении требований, предусмотренных абзацем вторым пункта 1
Правил организации деятельности многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря
2012 г. № 1376 "Об утверждении Правил организации деятельности
многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг", за исключением действий, связанных с осмотром
транспортных средств, в случаях, установленных законодательством
Российской Федерации.";
в) пункт 6 перечня государственных услуг, предоставление которых
организуется по принципу "одного окна" в многофункциональных центрах
органами исполнительной власти и органами государственных
внебюджетных фондов и результатом предоставления которых является
документ, содержащий информацию из информационных систем органов,
предоставляющих государственные услуги, утвержденного указанным
постановлением, исключить;
г) дополнить рекомендуемым перечнем государственных услуг,
предоставление которых в многофункциональных центрах предоставления
участия должностных лиц федеральных органов исполнительной власти,
следующего содержания:
"УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 27 сентября 2011 г. № 797
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
в многофункциональных центрах предоставления государственных
и муниципальных услуг не может осуществляться без участия
должностных лиц федеральных органов исполнительной власти
МВД России
Регистрация транспортных средств.".
2. Пункт 5 перечня государственных услуг, в отношении которых
проводится оценка гражданами эффективности деятельности
3
исполнительной власти (их структурных подразделений) и
территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их
региональных отделений), а также руководителей многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 12 декабря 2012 г. № 1284 "Об оценке гражданами эффективности
органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и
территориальных органов государственных внебюджетных фондов
(их региональных отделений) с учетом качества предоставления
государственных услуг, руководителей многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом
качества организации предоставления государственных и муниципальных
услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания
соответствующими руководителями своих должностных обязанностей"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 51, ст. 7219),
исключить.
3. Пункт 1 Правил организации деятельности многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
22 декабря 2012 г. № 1376 "Об утверждении Правил организации
государственных и муниципальных услуг" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7932; 2017, № 10, ст. 1478; № 52,
ст. 8143; 2019, № 5, ст. 392; 2020, № 4, ст. 391), дополнить абзацем
следующего содержания:
"Предоставление государственных услуг, определенных
рекомендуемым перечнем государственных услуг, предоставление
которых в многофункциональных центрах предоставления
участия должностных лиц федеральных органов исполнительной власти,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 27 сентября 2011 г. № 797 "О взаимодействии между
многофункциональными центрами предоставления государственных
и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной
власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления", осуществляется с участием должностных лиц
федеральных органов исполнительной власти, предоставляющих
соответствующую государственную услугу, на территории
многофункционального центра с учетом требований, предусмотренных
абзацем вторым настоящего пункта, за исключением действий, связанных
с осмотром транспортных средств, в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации.".