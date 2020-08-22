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Помощи у Путину просила супруга Навального для разрешения на его выезд за границу

11:00 22.08.2020 Фото: С сайта Навального
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Омские врачи запрещали перелет в связи с тяжелым состоянием оппозиционера. Но уже утром 22 августа самолет с Навальным вылетел в Германию. Текст письма.

Помощи у Путину просила супруга Навального для разрешения на его выезд за границу
Супруга Навального обратилась за помощью к Путину

Супруга оппозиционера Алексея Навального Юлия попросила власти разрешить транспортировку мужа в Германию. С такой просьбой она обратилась к президенту Владимиру Путину.

«Я считаю, что Алексею Анатольевичу Навальному нужна квалифицированная врачебная помощь в Федеративной Республике Германия. <…> Официально обращаюсь к Вам с требованием о разрешении транспортировки Алексея Анатольевича Навального в Федеративную Республику Германия», — написала она.

Юлия напомнила, что ее муж находится в больнице в тяжелом состоянии. На данный момент у его представителей есть все возможности для того, чтобы немедленно перевезти оппозиционера в Германию. В ходе транспортировки за ним будут следить врачи высшего уровня, заверила она.

Ранее видео с аналогичным требованием опубликовали на YouTube-канале оппозиционера. В ролике его пресс-секретарь Кира Ярмыш подтверждает, что специальный борт, который вылетел за оппозиционером, «оснащен по всем критериям, лучше, чем омская станция скорой помощи». Он ожидает Навального в местном аэропорту.

Тем не менее медики не давали разрешения на транспортировку Навального. Они ссылаются на его нестабильное состояние и нетранспортабельность пациента. По последним данным, врачи подозревают у него нарушение обмена веществ. Соратники Навального видят в отказе на транспортировку политические мотивы.

Впрочем, утром 22 августа Навального погрузили на борт самолета, который вылетел из Омска, предположительно, в Нюрнберг, в клинике которого будет проходить лечение оппозиционер.

О том, что Навального госпитализировали, стало известно накануне. Ему стало плохо в самолете, по пути из Томска в Москву. Оппозиционер сначала закричал от боли, а затем потерял сознание. В больнице он впал в кому. Его соратники предполагают, что его отравили из-за его политической позиции.

Помощи у Путину просила супруга Навального для разрешения на его выезд за границу

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От редакции

Путин разрешил?

Raven, 22 августа 2020 11:41
Кураторы срочно прислали самолет в Омск за своим агентом

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