Трупы утонувших школьниц достали из водоема. Девочки приехали в гости к дяде

Они пошли купаться в ближайший водоем, который находится в 200 метрах от станции Песчанка в Чите. Во время купания одна из них стала тонуть и утянула за собой вторую, бросившуюся ей на помощь.

В Забайкалье утонули две школьницы

Следователи СК РФ по Забайкальскому краю начали проверку по факту гибели двух несовершеннолетних девушек, утонувших в Ингодинском районе Читы, сообщает официальный сайт ведомства.

По предварительным данным, две девочки, 14 и 15 лет, приехали в гости к своему дяде. Они пошли купаться в ближайший водоем, который находится в 200 метрах от станции Песчанка. Во время купания одна из них стала тонуть и утянула за собой вторую, бросившуюся ей на помощь.

К настоящему времени водолазы МЧС достали оба тела. Осмотревшие их следователи не нашли признаков насильственной смерти. Тела направлены на экспертизу, которая назовет причину гибели.

Помимо этого, следователи осмотрели место происшествия, опросили свидетелей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.