22.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

В недостроенном Бердском остроге бизнесмена Илющенко на берегу залива наметили экскурсию в Бердске

12:58 22.08.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
2 1

Во время «Экскурсионного флешмоба» 29 августа запланировали 9 бесплатных экскурсий. В том числе можно узнать о найденных в Обском море надгробиях и посмотреть все бердские уличные скульптуры.

В недостроенном Бердском остроге бизнесмена Илющенко на берегу залива наметили экскурсию в Бердске
Семейный парк отдыха планировали открыть к 300-летию Бердска в 2016 году. Но до сих пор не было офицального открытия

Сразу девять бесплатных экскурсий по достопримечательным местам Бердска пройдут в субботу, 29 августа. Об этом сообщает Бердский историко-художественный музей.

В этот день в городе состоится Всероссийская акция «Экскурсионный флешмоб». Впервые такую акцию провели в Омске три года назад, а в 2020-м к ней присоединились другие регионы России. Акцию планируют сделать ежегодной.

«У нас есть мечта – чтобы каждый житель России полюбил свой города или село, узнал как можно больше о его истории, культуре и людях, которые в нем живут» - заявляют инициаторы. Суть акции заключается в одновременном экскурсионном «старте», который назначен на 12:00 часов местного времени.

Организаторами акции в Бердске выступили Бердский историко-художественный музей, Центр туризма «Юность», отдел физкультуры и спорта Бердска, инициативная группа «Морская тропа», Бердская общественная организация «Экологический союз», «Студия 21» и Преображенский храм.

Большая часть экскурсий – пешеходные, но есть и велосипедная и автобусная. Три - пройдут по лесам, по одной - на производственной площадке и в недостроенном парке, остальные - по улицам и памятным объектам города.

«Экскурсионный флешмоб» в Бердске решено посвятить дню рождения Бердска и проводить ежегодно за неделю до Дня Города, который традиционно празднуют в первую субботу сентября.

Задать вопросы и записаться на бесплатные экскурсии можно по тел. 5-33-60 Экскурсии.

Всероссийской акции «Экскурсионный флешмоб»

1. «Мемориал Славы - главный памятник Бердска», 12+

История создания и секреты Мемориала Славы.

Место проведения: парк Победы.

Организатор: Бердский историко-художественный музей

Экскурсовод: Янеева Марина Анатольевна

2. «Мемориал Воинскому братству защитников Отечества», 10+

История создания и подвиг военнослужащих в Афганистане и Чечне.

Место проведения: площадь у ДК «Родина»

Организатор: Бердский историко-художественный музей

Экскурсовод: Русакова Ольга Алексеевна

3. «На бердских высотах», 12+

История подготовки в лесах Бердска запасных полков в годы войны.

Маршрут по лесной территории от БЭМЗа до санатория «Парус».

Организатор: Центр туризма «Юность»

Экскурсовод: Храмушкин Владимир Александрович

4. «Морская тропа». Вело-фото-охота, 18+

Знакомство с лесной и береговой частью Бердска.

Маршрут по лесной территории от «Старого Бердска» до «Пляжа на камнях».

Организатор: Инициативная группа.

Экскурсовод: Станислав Александрович Раков

5. «История Бердского радиозавода», 18+

История создания Бердского радиозавода.

Место проведения: старая производственная площадка ПО «Вега» и сквер «Вега».

Экскурсовод: Красноперова Нина Ивановна

6. «Как казаки Бердский острог ставили», 6+

Об образовании Бердска, бердском остроге и сибирских казаках.

Экскурсия проходит с участием казаков Бердска. Рекомендуется семьям с детьми младшего школьного возраста

Место проведения: парк «Бердский острог»

Организатор: Бердский историко-художественный музей

Экскурсовод: Водолажская Елена Ефремовна

Отметим, что парк "Бердский острог" планировали построить к 300-летию Бердска в 2016 году. Но до сих пор официального открытия не было. Бердский острог строит на берегу Бердского залива бизнесмен Александр Илющенко за собственные деньги. Сейчас будущий парк зарос бурьяном.

7. Парк природы «Бердская коса», 12+

Разнообразие флоры, фауны и уникальность природного парка.

Маршрут от «Старой башни» по Бердской косе.

Организатор: Бердская общественная организация «Экологический союз»

Экскурсовод: Власов Вячеслав Евгеньевич

8. «Город уличных скульптур», 10+

Авторская задумка, история и инициаторы создания уличных скульптур.

Автобусная экскурсия с участием автора, скульптора Игоря Репьюка

Организатор: Отдел физической культуры и спорта г.Бердска

Экскурсовод: Репьюк Игорь Зиновьевич, Ашихмина Светлана Васильевна

9. «Имена, поднятые со дна морского», 12+

История обнаружения и переноса захоронения купца В.Горохова, надгробия статского советника Н.Ларионова из старого Бердска.

Место проведения - территория Преображенского Храма (погост).

Организатор: «Студия 21», Преображенский Храм

Экскурсовод: Свиридова Татьяна Владимировн

Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Какую экскурсию выберете?

Аноним, 22 августа 2020 13:09
НВР:
Выберу любую экскурсию не связанную с частной собственностью Илющенко и его карманной береговой линией города Бердска!
Adeli, 22 августа 2020 13:37
А конкретное расписание, где записываться, сколько стоит, дата и время начала будут опубликованы на сайте КСБ? Или где искать эту информацию?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Гороскоп успеха: Денежное десятилетие с 2020 по 2030 ждет некоторых знаков Зодиака. Астрологи назвали 3 таких везунчиков
16:17 22-08-2020
Гороскоп успеха: Денежное десятилетие с 2020 по 2030 ждет некоторых знаков Зодиака. Астрологи назвали 3 таких везунчиков
Затонул теплоход: успели эвакуировать 25 туристов. Судно начали поднимать в Вологде
16:15 22-08-2020
Затонул теплоход: успели эвакуировать 25 туристов. Судно начали поднимать в Вологде
«Я, мы — Фургал»: седьмую субботу митингуют в поддержку арестованного экс-губернатора в Хабаровске
16:01 22-08-2020
«Я, мы — Фургал»: седьмую субботу митингуют в поддержку арестованного экс-губернатора в Хабаровске
Кто под божественным покровительством из знаков Зодиака в 2020. Таких избранных лишь 3
15:59 22-08-2020
Кто под божественным покровительством из знаков Зодиака в 2020. Таких избранных лишь 3
Мощные по интуиции знака Зодиака. Они не от мира сего и обладают настоящим шестым чувством. Их только 3. Узнай 1
15:50 22-08-2020
Мощные по интуиции знака Зодиака. Они не от мира сего и обладают настоящим шестым чувством. Их только 3. Узнай
БердскПризнаков жизни не подает мусорная свалка у кладбища Бердска 22 августа. Смотрите фото и видео 1
15:45 22-08-2020
Признаков жизни не подает мусорная свалка у кладбища Бердска 22 августа. Смотрите фото и видео
Обладательницы этих женских имен всегда имеют сильную любовь и их носят на руках. Таких имен всего лишь 4. Узнай, тебе судьба выбрала? 1
15:43 22-08-2020
Обладательницы этих женских имен всегда имеют сильную любовь и их носят на руках. Таких имен всего лишь 4. Узнай, тебе судьба выбрала?
Мужчины с этими именами станут лучшими мужьями. Их всего 5. Они носят на руках своих жен 1
15:34 22-08-2020
Мужчины с этими именами станут лучшими мужьями. Их всего 5. Они носят на руках своих жен
Умер 121 зараженный COVID-19 за сутки на 22 августа в России. Всего 16 310 жертв
15:25 22-08-2020
Умер 121 зараженный COVID-19 за сутки на 22 августа в России. Всего 16 310 жертв
Страшный голод ждет человечество из-за пандемии коронавируса
15:10 22-08-2020
Страшный голод ждет человечество из-за пандемии коронавируса