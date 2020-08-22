В недостроенном Бердском остроге бизнесмена Илющенко на берегу залива наметили экскурсию в Бердске

Во время «Экскурсионного флешмоба» 29 августа запланировали 9 бесплатных экскурсий. В том числе можно узнать о найденных в Обском море надгробиях и посмотреть все бердские уличные скульптуры.

Семейный парк отдыха планировали открыть к 300-летию Бердска в 2016 году. Но до сих пор не было офицального открытия

Сразу девять бесплатных экскурсий по достопримечательным местам Бердска пройдут в субботу, 29 августа. Об этом сообщает Бердский историко-художественный музей.

В этот день в городе состоится Всероссийская акция «Экскурсионный флешмоб». Впервые такую акцию провели в Омске три года назад, а в 2020-м к ней присоединились другие регионы России. Акцию планируют сделать ежегодной.

«У нас есть мечта – чтобы каждый житель России полюбил свой города или село, узнал как можно больше о его истории, культуре и людях, которые в нем живут» - заявляют инициаторы. Суть акции заключается в одновременном экскурсионном «старте», который назначен на 12:00 часов местного времени.

Организаторами акции в Бердске выступили Бердский историко-художественный музей, Центр туризма «Юность», отдел физкультуры и спорта Бердска, инициативная группа «Морская тропа», Бердская общественная организация «Экологический союз», «Студия 21» и Преображенский храм.

Большая часть экскурсий – пешеходные, но есть и велосипедная и автобусная. Три - пройдут по лесам, по одной - на производственной площадке и в недостроенном парке, остальные - по улицам и памятным объектам города.

«Экскурсионный флешмоб» в Бердске решено посвятить дню рождения Бердска и проводить ежегодно за неделю до Дня Города, который традиционно празднуют в первую субботу сентября.

Задать вопросы и записаться на бесплатные экскурсии можно по тел. 5-33-60 Экскурсии.

Всероссийской акции «Экскурсионный флешмоб»

1. «Мемориал Славы - главный памятник Бердска», 12+

История создания и секреты Мемориала Славы.

Место проведения: парк Победы.

Организатор: Бердский историко-художественный музей

Экскурсовод: Янеева Марина Анатольевна

2. «Мемориал Воинскому братству защитников Отечества», 10+

История создания и подвиг военнослужащих в Афганистане и Чечне.

Место проведения: площадь у ДК «Родина»

Организатор: Бердский историко-художественный музей

Экскурсовод: Русакова Ольга Алексеевна

3. «На бердских высотах», 12+

История подготовки в лесах Бердска запасных полков в годы войны.

Маршрут по лесной территории от БЭМЗа до санатория «Парус».

Организатор: Центр туризма «Юность»

Экскурсовод: Храмушкин Владимир Александрович

4. «Морская тропа». Вело-фото-охота, 18+

Знакомство с лесной и береговой частью Бердска.

Маршрут по лесной территории от «Старого Бердска» до «Пляжа на камнях».

Организатор: Инициативная группа.

Экскурсовод: Станислав Александрович Раков

5. «История Бердского радиозавода», 18+

История создания Бердского радиозавода.

Место проведения: старая производственная площадка ПО «Вега» и сквер «Вега».

Экскурсовод: Красноперова Нина Ивановна

6. «Как казаки Бердский острог ставили», 6+

Об образовании Бердска, бердском остроге и сибирских казаках.

Экскурсия проходит с участием казаков Бердска. Рекомендуется семьям с детьми младшего школьного возраста

Место проведения: парк «Бердский острог»

Организатор: Бердский историко-художественный музей

Экскурсовод: Водолажская Елена Ефремовна

Отметим, что парк "Бердский острог" планировали построить к 300-летию Бердска в 2016 году. Но до сих пор официального открытия не было. Бердский острог строит на берегу Бердского залива бизнесмен Александр Илющенко за собственные деньги. Сейчас будущий парк зарос бурьяном.

7. Парк природы «Бердская коса», 12+

Разнообразие флоры, фауны и уникальность природного парка.

Маршрут от «Старой башни» по Бердской косе.

Организатор: Бердская общественная организация «Экологический союз»

Экскурсовод: Власов Вячеслав Евгеньевич

8. «Город уличных скульптур», 10+

Авторская задумка, история и инициаторы создания уличных скульптур.

Автобусная экскурсия с участием автора, скульптора Игоря Репьюка

Организатор: Отдел физической культуры и спорта г.Бердска

Экскурсовод: Репьюк Игорь Зиновьевич, Ашихмина Светлана Васильевна

9. «Имена, поднятые со дна морского», 12+

История обнаружения и переноса захоронения купца В.Горохова, надгробия статского советника Н.Ларионова из старого Бердска.

Место проведения - территория Преображенского Храма (погост).

Организатор: «Студия 21», Преображенский Храм

Экскурсовод: Свиридова Татьяна Владимировн