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Раздавать автомобили семьям при рождении пятого ребенка хочет Госдума

13:11 22.08.2020 Фото: pixabay.com
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Согласно инициативе вместимость авто должна составлять не менее семи человек. Депутат Иван Сухарев направил министру труда и соцзащиты Антону Котякову соответствующее обращение.

Раздавать автомобили семьям при рождении пятого ребенка хочет Госдума
В Госдуме предложили выдавать автомобили семьям с пятью детьми

В Госдуме предложили на безвозмездной основе обеспечивать отечественными автомобилями семьи, в которых родился пятый ребёнок. Соответствующее обращение депутат нижней палаты парламента Иван Сухарев направил министру труда и социальной защиты Антону Котякову.

— Просим вас рассмотреть возможность обеспечения семей при рождении пятого ребёнка единожды автомобилями вместимостью не менее семи мест отечественного производства на правах собственности за счёт федеральных средств — вне зависимости от достижения одним из детей возраста 18 лет, — приводит выдержку из документа RT.

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От редакции

Будут рожать ради автомобиля?

Этонавернозависть))), 22 августа 2020 15:25
Слушайте,ну я что-то никак не пойму! Ну, а чего вы не помогаете семьям с одним ребёнком? Которые живут на одну зарплату? У нас соседи...по моему, единственное, что они умеют делать, это детей. Уже девятый! Свой дом, огород заросли травой, хотя старшие уже могли бы многое делать, если родителям некогда. Ну, нельзя же так!

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