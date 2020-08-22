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Фекальный потоп: Признал ЧС из-за разрушения канализационного коллектора на ул. Боровой мэр Бердска

13:44 22.08.2020 Фото: Пресс-центра мэрии Бердска
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На днях начнут работу по прокладке новой ветки коллектора от ул. Рогачева до ул. Павлова методом подземного бурения. В КБУ прогнозируют, что строительные работы закончатся в течении 30 дней.

Фекальный потоп: Признал ЧС из за разрушения канализационного коллектора на ул. Боровой мэр Бердска
Евгений Шестернин (на фото - справа)  лично контролирует решение проблемы со стоками. Он дал поручения замдиректора КБУ Александру Алексеенко (на фото - слева)

Постановлением главы Бердска 13 августа ситуация с веткой канализационного коллектора вдоль улицы Боровой была признана чрезвычайной. На этом участке случилась просадка грунта и колодцев, бетонный внутриквартальный коллектор начал разрушаться. Было принято решение заменить ветку, чтобы ликвидировать проблему с подпорами, сообщает пресс-центр бердской мэрии 22 августа.

Евгений Шестернин взял ситуацию на личный контроль и провел рабочую встречу на аварийном участке. Замдиректора Комбината бытовых услуг Александр Алексеенко доложил главе, что компания ООО «Спецпромстрой» приступила к геологическим изысканиям и на следующей неделе начнет работу по прокладке новой ветки канализационного коллектора от улицы Рогачева до улицы Павлова методом подземного бурения. По словам Алексеенко, строительные работы закончатся в течении 30 дней.

Шестернин поручил Алексеенко оперативно решать проблему со стоками у дома №9 в Микрорайоне. Также глава обязал информировать старших по домам о ходе работ и обеспечить безопасность.

Из-за проблем с подпорами канализации затапливает подвал дома №9 Микрорайона. Евгений Шестернин после рабочей встречи проконтролировал откачку стоков и сказал члену совета дома Валентине Григорьевой, что через месяц проблема решится.

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От редакции

Ситуация с коллектором повторяется?

Никита, 22 августа 2020 15:10
Зам то, видимо, не голодает. Хорошо работает и зарабатывает, судя по всему.
Аноним, 22 августа 2020 15:11
А мэр не хочет проконтролировать ремонт насоса кбу на микрорайоне космическом? Неделю уже перекачивают говно через времянку...вонища вокруг жуткая ...
Аноним, 22 августа 2020 15:29
НВР:
Зато голубятней натыкано - мама не горюй! Какие коллекторы и нагрузка э/сетей... Мавзолей ему на 22 гектарах...

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