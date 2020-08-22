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В шпионаже в пользу России обвинили отставного спецназовца в США

14:05 22.08.2020 Фото: pixabay.com
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Ему грозит пожизненное заключение. По версии американской стороны, Деббинс был завербован в 1996 году, когда прибыл в Челябинск, где женился.

В шпионаже в пользу России обвинили отставного спецназовца в США
Отставного американского спецназовца обвинили в шпионаже в пользу России

Отставной служащий специального подразделения американских сухопутных сил, известного как "зеленые береты", арестован в США по подозрению в сговоре с сотрудниками российских разведслужб с целью передачи им "информации, касающейся вопросов национальной обороны". Об этом говорится в распространенном в пятницу пресс-релизе Минюста США, передает ТАСС.

"Согласно документам суда, с декабря 1996 года по январь 2011 года 45-летний Питер Рафаэль Дзибински Деббинс, как предполагается, вступил в сговор с агентами российской разведки", - отмечается в сообщении. Американские власти утверждают, что за этот период времени подозреваемый "периодически посещал Россию и встречался с сотрудниками российских разведслужб". В 1997 году Деббинс якобы "подписал заявление, подтверждающее его желание служить России, российские агенты присвоили ему кодовое имя".

Согласно данным властей США, с 1998 по 2005 год Деббинс служил в подразделениях войск химической защиты, после чего перешел в спецназ. "Сотрудники российской разведки, предположительно, призывали его вступить в спецназ и продолжить там свою карьеру, что он и сделал, он служил в звании капитана", - отмечает Минюст. Американские власти считают, что Деббинс предоставил российским спецслужбам информацию как о подразделениях войск химзащиты, так и о спецназе.

"В 2008 году, оставив действительную военную службу, Деббинс раскрыл агентам российской разведки секретную информацию о своей прежней деятельности во время службы в спецназе", - указывается в пресс-релизе. Кроме того, в сообщении утверждается, что Деббинс предоставил разведке РФ имена и другую информацию о некоторых своих сослуживцах, чтобы сотрудники российских спецслужб оценили, стоит ли входить с ними в контакт, чтобы узнать, "будут ли они взаимодействовать".

"Деббинс нарушил свою клятву, поставил под угрозу национальную безопасность нашей страны, раскрыв секретную информацию сотрудникам российской разведки, предоставляя [им] данные о своем подразделении, раскрывая личности служащих спецназа российской разведке, чтобы та могла попытаться завербовать их в качестве шпионов", - заявил помощник министра юстиции США Джон Демерс, курирующий вопросы национальной безопасности. Его слова приводятся в пресс-релизе.

Минюст США уточнил, что Деббинсу грозит пожизненное заключение.

Интерес к России
Согласно обвинительному заключению, также распространенному Минюстом, мать подозреваемого родилась в СССР. Этот факт американские власти считают одной из причин интереса Деббинса к России. По их информации, он впервые посетил РФ в 1994 году в возрасте 19 лет, после чего неоднократно бывал там. В период с 1997 по 1998 год Деббинс жил и работал в России.

Во время одной из поездок, согласно данным властей США, он познакомился в Челябинске с женщиной, на которой женился в 1997 году. Через 13 лет супруга подозреваемого получила американское гражданство. "Тесть Деббинса был российским военнослужащим и жил в Челябинске", - утверждается в документе.

По версии американской стороны, Деббинс был завербован в 1996 году, когда прибыл в Челябинск в рамках образовательной программы. "Деббинс во время своих встреч с российской разведкой в декабре 1996 года описывал свои политические взгляды, которые были пророссийскими и антиамериканскими", - говорится в заключении. В 1997 году спецслужбы РФ, как полагают обвинители, дали Деббинсу кодовое имя "Икар Лесников".

На действительной службе в рядах ВС США подозреваемый находился с 1998 по 2005 год. В 2003-м он был направлен в Германию, а позднее - в Азербайджан. С 1996 года у него был доступ к секретной информации, а в августе 2004-го он получил разрешение на доступ к данным под грифом "совершенно секретно". До 2010 года Деббинс числился в резерве.

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