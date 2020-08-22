22.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Против ношения масок подписывают петицию к Путину россияне

14:30 22.08.2020 Фото: Скриншот с видео
3

Автор обращения просит отменить маски и наказание за появление в общественных местах с открытым лицом. По его мнению, нет доказательств эффективности масок против коронавируса.

Против ношения масок подписывают петицию к Путину россияне
От масок "очумели" даже чиновники
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Против ношения масок подписывают петицию к Путину россияне

Умер 121 зараженный COVID-19 за сутки на 22 августа в России. Всего 16 310 жертвОстаются в ковидных госпиталях свыше 1500 пациентов в Новосибирской области на 22 августаЕщё 1916 новостей

Президент общероссийской общественной организации «Лига защитников пациентов», член экспертного совета при правительстве России Александр Саверский разметил на сайте change.org петицию против обязательного ношения масок.

На 14.00 субботы, 22 августа, ее подписали около 1200 человек.

По его словам автора обращения, россияне устали от весьма «спорных» ограничений, к которым относится «масочный режим».

-Стоимость масок при правильном их ношении во время возникшего экономического кризиса является для многих людей непозволительной роскошью. Если государство считает, что это необходимо, оно должно обеспечивать это бесплатно, как бесплатно предоставляются бахилы в медицинских организациях, — заявил Саверский.

В петиции также отмечается, что многие люди страдают от заболеваний органов дыхания и сердечно-сосудистой системы и для них затруднение дыхания из-за ношения маски увеличивает риск приступов или смерти.

"На основании изложенного просим Президента РФ, Правительство РФ, Роспотребнадзор, органы власти субъектов РФ:

1. Исключить из Перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих, коронавирусную инфекцию (2019-nCoV);
2. Отменить обязательное ношение масок для всего населения;
3. Рекомендовать населению ношение масок без угрозы наказания;
4. Использовать для борьбы с коронавирусной инфекцией мероприятия, включая карантин, согласно закону «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», не допуская введения не характерных для борьбы с эпидемиями режимов, типа режима повышенной готовности", - сказано в петиции.

Мнение читателей
3
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Гороскоп успеха: Денежное десятилетие с 2020 по 2030 ждет некоторых знаков Зодиака. Астрологи назвали 3 таких везунчиков
16:17 22-08-2020
Гороскоп успеха: Денежное десятилетие с 2020 по 2030 ждет некоторых знаков Зодиака. Астрологи назвали 3 таких везунчиков
Затонул теплоход: успели эвакуировать 25 туристов. Судно начали поднимать в Вологде
16:15 22-08-2020
Затонул теплоход: успели эвакуировать 25 туристов. Судно начали поднимать в Вологде
«Я, мы — Фургал»: седьмую субботу митингуют в поддержку арестованного экс-губернатора в Хабаровске
16:01 22-08-2020
«Я, мы — Фургал»: седьмую субботу митингуют в поддержку арестованного экс-губернатора в Хабаровске
Кто под божественным покровительством из знаков Зодиака в 2020. Таких избранных лишь 3
15:59 22-08-2020
Кто под божественным покровительством из знаков Зодиака в 2020. Таких избранных лишь 3
Мощные по интуиции знака Зодиака. Они не от мира сего и обладают настоящим шестым чувством. Их только 3. Узнай 1
15:50 22-08-2020
Мощные по интуиции знака Зодиака. Они не от мира сего и обладают настоящим шестым чувством. Их только 3. Узнай
БердскПризнаков жизни не подает мусорная свалка у кладбища Бердска 22 августа. Смотрите фото и видео 1
15:45 22-08-2020
Признаков жизни не подает мусорная свалка у кладбища Бердска 22 августа. Смотрите фото и видео
Обладательницы этих женских имен всегда имеют сильную любовь и их носят на руках. Таких имен всего лишь 4. Узнай, тебе судьба выбрала? 1
15:43 22-08-2020
Обладательницы этих женских имен всегда имеют сильную любовь и их носят на руках. Таких имен всего лишь 4. Узнай, тебе судьба выбрала?
Мужчины с этими именами станут лучшими мужьями. Их всего 5. Они носят на руках своих жен 1
15:34 22-08-2020
Мужчины с этими именами станут лучшими мужьями. Их всего 5. Они носят на руках своих жен
Умер 121 зараженный COVID-19 за сутки на 22 августа в России. Всего 16 310 жертв
15:25 22-08-2020
Умер 121 зараженный COVID-19 за сутки на 22 августа в России. Всего 16 310 жертв
Страшный голод ждет человечество из-за пандемии коронавируса
15:10 22-08-2020
Страшный голод ждет человечество из-за пандемии коронавируса