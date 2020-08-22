Против ношения масок подписывают петицию к Путину россияне

Автор обращения просит отменить маски и наказание за появление в общественных местах с открытым лицом. По его мнению, нет доказательств эффективности масок против коронавируса.

От масок "очумели" даже чиновники

Президент общероссийской общественной организации «Лига защитников пациентов», член экспертного совета при правительстве России Александр Саверский разметил на сайте change.org петицию против обязательного ношения масок.

На 14.00 субботы, 22 августа, ее подписали около 1200 человек.

По его словам автора обращения, россияне устали от весьма «спорных» ограничений, к которым относится «масочный режим».

-Стоимость масок при правильном их ношении во время возникшего экономического кризиса является для многих людей непозволительной роскошью. Если государство считает, что это необходимо, оно должно обеспечивать это бесплатно, как бесплатно предоставляются бахилы в медицинских организациях, — заявил Саверский.

В петиции также отмечается, что многие люди страдают от заболеваний органов дыхания и сердечно-сосудистой системы и для них затруднение дыхания из-за ношения маски увеличивает риск приступов или смерти.

"На основании изложенного просим Президента РФ, Правительство РФ, Роспотребнадзор, органы власти субъектов РФ:

1. Исключить из Перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих, коронавирусную инфекцию (2019-nCoV);

2. Отменить обязательное ношение масок для всего населения;

3. Рекомендовать населению ношение масок без угрозы наказания;

4. Использовать для борьбы с коронавирусной инфекцией мероприятия, включая карантин, согласно закону «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», не допуская введения не характерных для борьбы с эпидемиями режимов, типа режима повышенной готовности", - сказано в петиции.