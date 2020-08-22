Выплатят по 1 млн рублей семьям трех погибших при взрыве 10-этажки в Ярославле

Их тела нашли под завалами. Основная версия трагедии - утечка газа. Пострадали 12 квартир, 6 из них уничтожены полностью.

Семьям погибших при взрыве в Ярославле выплатят по 1 млн рублей

Мэр Ярославля Владимир Волков сообщил, что семьям трех погибших при обрушении подъезда после взрыва в жилом доме выплатят по одному миллиону рублей.

«Это согласовано с областью» - заверил мэр в комментарии ТАСС.

Взрыв в 10-этажном жилом доме в Ярославле прогремел вечером в пятницу, 21 августа. В результате трагедии произошло обрушение здания с пятого по третий этаж. Жертвами стали три человека, среди которых один 8-летний ребенок. Их тела нашли под завалами.

По предварительным данным, основная версия случившегося - утечка газа. Пострадали 12 квартир, 6 из них уничтожены полностью. Пока решено многоэтажку восстанавливать. Эвакуировали 60 человек.

В 19.17 21.08.2020 поступило сообщение о происшествии по адресу: г. Ярославль ул. Батова, д. 5 к. 2, сообщили в МЧС по Ярославской области.

В квартире на четвертом этаже второго подъезда 10-этажного 4-х подъездного газифицированного панельного жилого дома (1992 года постройки) произошел пожар и обрушение во втором подъезде межэтажных перекрытий с 6 по 1 этажи и внешней стены здания с 5 по 3 этажи.

В результате происшествия повреждены 12 квартир (6 квартир полностью уничтожены, 6 квартир – частично), в которых зарегистрированы 33 человека, в том числе 9 детей, и из которых в доме в момент взрыва находились 19 человек, в том числе один ребенок.

Пострадали 7 человек, в том числе один ребенок, из них 3 человека, в том числе один ребенок, погибли (извлечены из-под завалов), 3 человека госпитализированы в Клиническую больницу, и одному пострадавшему медицинская помощь оказана амбулаторно.

Из пострадавшего дома эвакуированы 210 человек, в том числе 37 детей, спасены 14 человек (5 человек по коленчатому подъемнику с верхних этажей, 8 человек по лестничным маршам, один человек из-под завалов). По имеющейся информации всего в доме 160 квартир, зарегистрированы 341 человек, в том числе 74 ребенка.

В целях безопасности здание отключено от систем жизнеобеспечения.

В 20.33 21.08.2020 пожар локализован на площади 50 кв.м, в 21.09 – ликвидирован.

Организована работа оперативного штаба ГУ МЧС России по Ярославской области и оперативных групп МЧС России, привлечены аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Ярославской области, мобильный аварийно-спасательный комплекс «Гранит» ЦСООР «Лидер» МЧС России, мобильный диагностический комплекс «Стрела-П» ВНИИ ГОЧС МЧС России, кинологические расчеты и инженерная техника. Органы управления и силы Ярославского городского звена территориальной подсистемы РСЧС Ярославской области переведены в режим функционирования «Чрезвычайная ситуация».

Проведено заседание КЧС и ОПБ Ярославской области по вопросам оказания всесторонней помощи пострадавшим и жильцам дома. В пункте временного размещения на базе гостиницы «Которосль» размещены 34 человека, в том числе 8 детей, остальные жильцы убыли по родственникам и знакомым.

В 03.10 22.08.2020 аварийно-спасательные работы завершены, проводится вывоз строительного мусора (вывезены 40 куб. м). Проводятся работы по укреплению угрожающих обрушением плит 6 этажа.

На базе ГУ МЧС России по Ярославской области развернут телефон «Горячая линия» (поступили 12 обращений), дополнительно привлечены психологи ЦЭПП МЧС России.

На 22.08.2020 запланированы проведение заседания КЧС и ОПБ под руководством Губернатора Ярославской области, проведение аварийно-восстановительных работ, обследование здания мобильным диагностическим комплексом «Стрела-П» ВНИИ ГОЧС МЧС России, оказание всесторонней помощи пострадавшим и жильцам дома.

К реагированию привлечены 220 человек и 60 единиц техники, в том числе от МЧС России – 157 человек и 36.