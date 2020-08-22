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Остаются в ковидных госпиталях свыше 1500 пациентов в Новосибирской области на 22 августа

15:01 22.08.2020 Фото: pexels.com
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Госпитализированы 23 ребенка с подозрением на коронавирус и с подтвержденным диагнозом. 1488 - взрослые пациенты, которые лежат в Новосибирске и в стационарах районных больниц.

Остаются в ковидных госпиталях свыше 1500 пациентов в Новосибирской области на 22 августа
Выявили 56 зараженных COVID-19 за сутки на 22 августа в Новосибирской области. Всего 10 928 случаев
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Остаются в ковидных госпиталях свыше 1500 пациентов в Новосибирской области на 22 августа

Умер 121 зараженный COVID-19 за сутки на 22 августа в России. Всего 16 310 жертвОстаются в ковидных госпиталях свыше 1500 пациентов в Новосибирской области на 22 августаЕщё 1916 новостей

По данным оперативного штаба, на утро 22 августа в регионе выявили 10 928 случаев COVID-19 (+56 за последние сутки), в том числе 663 ребенка. 9 634 человека выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов (+53 за сутки).

Скончались еще три пациента: мужчина в возрасте 72 года, женщины в возрасте 72 года и 80 лет. Всего в регионе коронавирус стал причиной смерти 338 человек.

В отделениях интенсивной терапии находятся 49 человек. На ИВЛ – 12 пациентов, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

Госпитализированы 23 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 009.

В больницы районов области госпитализированы 479 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделали 389 660 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 534 жителя региона, 34 692 человека сняты с меднаблюдения.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", за последние 24 часа в Бердске не выявили новых зараженных коронавирусной инфекцией. Всего в городе зарегистрировано 235 случаев коронавируса.

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