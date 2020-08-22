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Страшный голод ждет человечество из-за пандемии коронавируса

15:10 22.08.2020 Фото: pixabay.com
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Глава ВВП Дэвид Бисли отметил, что на осуществление гуманитарной деятельности для смягчения последствий эпидемии необходимы почти $5 млрд в ближайшие полгода.

Страшный голод ждет человечество из за пандемии коронавируса
Пандемия ведет к "библейским масштабам" голода, прогнозируют эксперты

Глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бисли считает, что риск голода вследствие пандемии может достигнуть "библейских масштабов". Как он заявил в субботу в интервью ТАСС, на осуществление гуманитарной деятельности для смягчения последствий пандемии организации необходимы почти $5 млрд в ближайшие полгода.

"Все данные, которые у нас есть, включая прогноз ВПП о росте на 80% числа людей, испытывающих недостаток в продовольствии, - со $140 млн до пандемии до $270 млн уже до конца этого года, - указывают на настоящую катастрофу. Мы оказались перед риском голода библейских масштабов", - сказал Бисли.

В Латинской Америке число голодающих возрастет на 269%. Не менее драматическая ситуация, по его словам, складывается в Восточной и Центральной Азии, где рост голодающих ожидается на уровне 135% и Южной Африке - до 90%. "Голод в мире уже находится на заоблачном уровне, и если мы немедленно не начнем действовать, многие умрут, дети будут страдать от последствий недоедания еще долгие годы, а весь мир будет отброшен назад, утратив все достижения в борьбе с голодом последнего десятилетия. Цена бездействия будет невероятно высокой, нам следует действовать быстро и мудро, соблюдая баланс между немедленной экстренной помощью и восстановлением, рассчитанным на долгосрочную перспективу", - продолжил он.

ВПП во время пандемии
Бисли сообщил, что с началом пандемии организация должна была ориентировать свою деятельность на помощь новым группам, которые оказались наиболее уязвимы в условиях ограничений, введенных в связи с пандемией. "Задача ВПП - обеспечить продовольствием 138 млн человек в 2020 году, это крупнейшая гуманитарная операция в истории. И этот беспрецедентный кризис требует невероятных средств - ВПП необходимы $4,9 млрд в ближайшие шесть месяцев, чтобы продолжать вести гуманитарную деятельность в 83 странах. Во многих из этих стран ВПП - единственная надежда на выживание", - добавил он.

Руководитель ВПП рассказал, что организация оказывает помощь населению Бангладеш, где пандемия усугубила проблемы от наводнений. В частности, ВПП поддерживает 860 тыс. беженцев из этнической группы рохинджа, которые подвергаются притеснениям в соседней Мьянме.

"Большую озабоченность вызывает Южный Судан, где к 5 млн людей, которым мы уже оказывалась помощь, добавились еще 1,6 млн нуждающихся в продовольствии в связи с пандемией", - сказал глава ВПП. Он отметил, что ВПП оказывает не только непосредственную помощь в снабжении продовольствием, но и организует транспортные и логистические сети для перевозки персонала, медикаментов и других грузов. "Пока мы видим сиюминутные последствия пандемии, но я боюсь говорить о ее воздействии в долгосрочной перспективе. Очевидно, что обострится социальная напряженность, увеличится миграция, расширятся конфликты, и голод может затронуть тех, кто раньше его не испытывал", - полагает Бисли.

Он также отметил, что показательным должен стать опыт финансового кризиса 2008 года. "Мы видели, что страны с более крепкой системой социальной защиты и развитыми базовыми службами пострадали в меньшей степени и быстрее восстановились. Мы должны учитывать это и сегодня", - заключил собеседник агентства.

Помощь Йемену
Бисли сообщил, что ВПП необходимы $737 млн до конца года, а также гарантии обеспечения доступа для продолжения оказания помощи населению Йемена.

"ВПП - ведущая гуманитарная организация, помогающая справляться с голодом повсюду. Мы привыкли работать в сложных условиях, и у нас есть огромный опыт и возможности доставлять продовольствие в самых жестких обстоятельствах. В Йемене драматическая ситуация в результате затяжного конфликта осложняется распространением коронавируса. Все это грозит увеличением числа голодающих. В Йемене мы снабжаем продовольствием 13 млн человек, но продолжение этой деятельности зависит от двух условий - обеспечения доступа в страну и финансирования программы. Если у нас нет доступа, мы не сможем помогать людям, которые в этом нуждаются. И нам также срочно необходимо дополнительное финансирование - $737 млн до конца 2020 года - для продолжения нашей гуманитарной миссии", - пояснил собеседник агентства.

ВПП уже начала оказывать помощь населению Ливана в связи с экономическим кризисом, спровоцированным пандемией, сообщил Бисли. После страшного взрыва в порту Бейрута 4 августа, унесшего жизни более 160 человек, исполнительный директор ВПП одним из первых побывал в столице Ливана, доставив первую гуманитарную помощь. Помимо непосредственных поставок продовольствия на фоне нехватки запасов зерна, хранилище которого было уничтожено во время взрыва, ВПП участвует в восстановлении порта. В него доставлялась большая часть продовольственного импорта, достигающего 85% потребности страны в продовольствии.

ВПП, входящая в систему ООН, со штаб-квартирой в Риме была создана в 1963 году для оказания продовольственной помощи развивающимся странам. Эта помощь направлена на содействие экономическому и социальному развитию.

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