Мужчины с этими именами станут лучшими мужьями. Их всего 5. Они носят на руках своих жен

Под №1 идет носитель имени Андрей. Кто еще вошел в пятерку. Узнай и напиши нам ты тут?

Носители этих мужских имен станут лучшими мужьями

Мужские имена: топ-5 тех, которые станут лучшими мужьями

№1 Андрей

Андрей — это настоящий мужчина. Просто идеальный образец мужественности. Он сильный, напористый, активный и уверенный в себе. В любой компании он — лидер, который ведет за собой.

№2 Артем

Артем очень предан. Он общительный, веселый, целеустремленный и дружелюбный. Ухаживает красиво и ненавязчиво. Может даже быть немного робким. Но этим он дает свободу своей избраннице добровольно выбрать его себе в мужья.

Артем — в первую очередь семьянин. Семью ценит превыше всего. Своей женщине всегда будет верен и всю жизнь будет носить ее на руках.

№3 Вадим

Это имя принадлежит сильному мужчине. Он умеет достигать целей, умеет идти на риск, всегда держит свое обещание, очень трудолюбив. Рядом с ним у его женщины всегда будет все, что она пожелает.

Но жениться Вадим не спешит. Он очень тщательно выбирает спутницу жизни. А когда выберет, будет ей верен всю свою жизнь.

№4 Даниил

Эти мужские имена наделяют своих обладателей большой силой воли, несгибаемым характером и расчетливостью. Даниил практичен, но при этом он добрый и отзывчивый. В отношениях темпераментен.

Выбранной спутнице будет верен и предан, ее интересы поставит превыше своих. Он считает, что гармония в браке должна быть прежде всего. Поэтому он сделает все, чтобы семья была счастливой.

№5 Юрий

Юрий — однолюб. Он выбирает женщину, и любит ее в течение всей своей жизни, не замечая других дам. У него светлый дружелюбный характер. Это душевно богатый человек. Он очень отзывчив и нежен.

Источник: https://astro.clutch.ua/