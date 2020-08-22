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Кто под божественным покровительством из знаков Зодиака в 2020. Таких избранных лишь 3

15:59 22.08.2020 Фото: https://www.pikist.com/
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2020 год станет благоприятным для многих людей. Однако некоторые знаки Зодиака станут настоящими любимчиками Фортуны.

Кто под божественным покровительством из знаков Зодиака в 2020. Таких избранных лишь 3
Тем не менее, некоторые знаки Зодиака будут находиться под особым божественным покровительством, а Фортуна одарит их своей улыбкой

2020 год станет благоприятным для многих людей. Однако некоторые знаки Зодиака станут настоящими любимчиками Фортуны. Год Белой Крысы принесет им удачу.
Год Белой Металлической Крысы станет удачным почти для всех представителей зодиакального круга. Крыса благоволит успехам в карьере и денежному обогащению. Тем не менее, некоторые знаки Зодиака будут находиться под особым божественным покровительством, а Фортуна одарит их своей улыбкой. Им будет везти почти во всем, а 2020 год станет одним из самых счастливых в жизни.

Кто же эти знаки Зодиака, которые проживут очень благодатный 2020 год?

Знаки Зодиака, которые в 2020 году будут под божественным покровительством
№1 Лев
Львы в 2020 году узнают, что это такое — когда тебя охраняют высшие силы. Эти знаки Зодиака обретут все, чего им ранее хотелось. Достижение карьерных вершин, увеличение дохода, признание и авторитет — все это они получат. Даже в отношениях намечается белая полоса. Не исключено заключение брака или обретение серьезных отношений. Сфера дружбы тоже порадует верными товарищами.

№2 Весы
Весы в 2020 году завершат период испытаний, который длился у них до сих пор. Эти знаки Зодиака войдут в новый жизненный этап, с которого начнется стремительный подъем вверх. Это принесет большую радость и облегчение. С лета до осени в жизни Весов также произойдет одна очень важная и даже судьбоносная встреча, которая изменит весь дальнейший сценарий жизни.

№3 Водолей
Водолеев в 2020 году ждет прорыв в отношениях. Старые связи, которые себя изжили и тянули на дно мертвым грузом, будут разорваны. Пришла пора новых чувств и развивающих отношений. Вы сможете понять, чего хотите и к чему вам нужно стремиться. Также эти знаки Зодиака займутся новым делом, что принесет успех в карьере, так как старая работа была для вас как одежка с чужого плеча.

Источник: https://astro.clutch.ua/

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